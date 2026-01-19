Timanställning Sjuksköterska Laro
Humana AB / Sjuksköterskejobb / Landskrona Visa alla sjuksköterskejobb i Landskrona
2026-01-19
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Landskrona
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige
LARO Humana i Skåne söker Leg. Sjuksköterska för timanställning
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från beroendevården/psykiatrin som önskar ett meningsfullt arbete inom LARO under en period fram till sommar.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
De dagliga arbetsuppgifterna består av praktiskt patientarbete, kliniska bedömningar, rondarbete, läkemedelshantering och stödsamtal.Om företaget
Vi är en del av koncernen Humana som är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg, LSS och LARO.
Vi kan erbjuda bra och konkurrenskraftig lön och goda arbetsförhållanden. Vi arbetar utifrån värdegrunderna glädje, engagemang och ansvar.
Med samlad kompetens jobbar vi för att ge våra patienter bästa möjliga vård utifrån varje patients individuella mål och förutsättningar. För att uppnå vårt mål jobbar vi nära varandra i team med sjuksköterskor, undersköterskor/skötare, läkare, psykolog, kurator och sekreterare både på enheterna och i centraliserade team
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Om anställningen Lön timlön enligt överenskommelse
Lönetyp: Timlön
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dagtid vardagar 8-16,30, helger 8,30-12,30
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Monica Nyman, Regionchef LAROmonica.nyman@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7064576-1794804". Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
261 51 (visa karta
)
261 51 LANDSKRONA Arbetsplats
Humana Kontakt
Monica Nyman monica.nyman@humana.se Jobbnummer
9690452