Timanställning reception, butik och café
2025-11-10
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Regionmuseet Skåne
Regionmuseet Skåne är ett museum som arbetar för att ge kvalitativa upplevelser och lärande med fokus på besökaren. Museet har en ledande roll inom kulturmiljövård i Skåne och har också film och natur som viktiga verksamhetsområden. Regionmuseet är en kvalificerad kunskapsverksamhet och en viktig samhällsaktör med många samarbeten och nätverk. Museet driver också Kristianstads kommunala konsthall och har ett helägt dotterbolag för arkeologisk uppdragsverksamhet, Sydsvensk Arkeologi AB. Regionmuseet Skåne leds av en stiftelse med de tre huvudmännen Kristianstads kommun, Region Skåne och Skånes Hembygdsförbund. Regionmuseet Skåne har ca 45 medarbetare fördelade på fyra avdelningar.
Vill du jobba extra på Regionmuseet i Kristianstad? Vi söker en timanställd medarbetare till reception, butik och café med intresse för kulturområdet. Behovet varierar över tid och handlar om att täcka upp vid ordinarie medarbetares frånvaro.
I uppdraget lägger vi tonvikt vid ett gott bemötande och ett intresse för museets verksamhet. Utbildning och erfarenhet inom kök och café är meriterande. Kvälls- och helgarbete förekommer.
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Charlotta Lundberg 0707-841921
