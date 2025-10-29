Timanställning Hemvård Yttre
Vill du vara med att utveckla vår verksamhet?
Välkommen till Åstorp - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.
Åstorp ligger strategiskt beläget mitt i nordvästra Skåne med närhet till hav och natur. Här finns möjlighet till härliga upplevelser, då natur och kultur är ett kännetecken för kommunen.
Åstorp befinner sig i en positiv tillväxt med cirka 16 000 invånare. Genom mycket goda väg- och järnvägsförbindelser underlättas arbetspendling.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats, där alla kan göra skillnad. Vi värdesätter den kvalitet som respekt och mångfald tillför. Kommunen arbetar aktivt med hälsofrämjande insatser och har t.ex. tobaksfri arbetstid.
Åstorp är en del av Familjen Helsingborg, vilket erbjuder goda möjligheter till kommunövergripande samverkan och utveckling.
Som timavlönad undersköterska hos oss är du en viktig del av vårdtagarnas vardag, med varierande och meningsfulla arbetsuppgifter. Du kommer att utföra personlig omvårdnad, delegerade medicinska uppgifter, sociala aktiviteter, samt hantera städ, tvätt och inköp. Dokumentation och kontakt med anhöriga är en naturlig del av ditt dagliga arbete.Kvalifikationer
Vi ser att du är lösningsorienterad och trygg i din yrkesroll. Ditt engagemang och professionalitet kommer att vara nyckelfaktorer för att lyckas i denna roll.
Vidare söker vi dig som:
* ÄR UTBILDAD UNDERSKÖTERSKA
* Har goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
* Är serviceinriktad, engagerad och med ett professionellt bemötande
* Har en förmåga att arbeta i varierande tempo och hantera stressiga situationer
* HAR KÖRKORT och kan cykla
* Dokumentations- och datorvana är meriterande
Vi ser fram emot att välkomna en engagerad och kompetent undersköterska till vårt team där du varje dag får göra skillnad för våra invånare.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning i Åstorps kommun behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.
