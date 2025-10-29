Timanställning Hemvård Yttre

Åstorps kommun, Äldreomsorg / Undersköterskejobb / Åstorp
2025-10-29


Vill du vara med att utveckla vår verksamhet?

Välkommen till Åstorp - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.

Åstorp ligger strategiskt beläget mitt i nordvästra Skåne med närhet till hav och natur. Här finns möjlighet till härliga upplevelser, då natur och kultur är ett kännetecken för kommunen.

Åstorp befinner sig i en positiv tillväxt med cirka 16 000 invånare. Genom mycket goda väg- och järnvägsförbindelser underlättas arbetspendling.

Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats, där alla kan göra skillnad. Vi värdesätter den kvalitet som respekt och mångfald tillför. Kommunen arbetar aktivt med hälsofrämjande insatser och har t.ex. tobaksfri arbetstid.

Åstorp är en del av Familjen Helsingborg, vilket erbjuder goda möjligheter till kommunövergripande samverkan och utveckling.

Publiceringsdatum
2025-10-29

Arbetsuppgifter
Som timavlönad undersköterska hos oss är du en viktig del av vårdtagarnas vardag, med varierande och meningsfulla arbetsuppgifter. Du kommer att utföra personlig omvårdnad, delegerade medicinska uppgifter, sociala aktiviteter, samt hantera städ, tvätt och inköp. Dokumentation och kontakt med anhöriga är en naturlig del av ditt dagliga arbete.

Kvalifikationer
Vi ser att du är lösningsorienterad och trygg i din yrkesroll. Ditt engagemang och professionalitet kommer att vara nyckelfaktorer för att lyckas i denna roll.

Vidare söker vi dig som:

* ÄR UTBILDAD UNDERSKÖTERSKA
* Har goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
* Är serviceinriktad, engagerad och med ett professionellt bemötande
* Har en förmåga att arbeta i varierande tempo och hantera stressiga situationer
* HAR KÖRKORT och kan cykla
* Dokumentations- och datorvana är meriterande

Vi ser fram emot att välkomna en engagerad och kompetent undersköterska till vårt team där du varje dag får göra skillnad för våra invånare.

ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning i Åstorps kommun behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till olika rekryteringskanaler och marknadsföring, vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande.

Ersättning
Timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286537".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Åstorps kommun (org.nr 212000-0936)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Åstorps kommun, Äldreomsorg

Kontakt
Enhetschef
Marta Lawicka
042-64327

Jobbnummer
9578784

