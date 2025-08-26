Timanställning Hemtjänsten
2025-08-26
Nu söker vi personer som vill arbeta inom Hemtjänsten och Korttidsboende.
Vi söker dig som vill hjälpa människor att leva ett meningsfullt, hanterbart och begripligt liv. Värdegrunden speglar det förhållningssätt som vi har i vårt dagliga arbete: Enkelt - Effektivt - Medborgarvänligt. Vi söker dig som har ett trevligt bemötande och tycker om att arbeta med människor! Att arbeta i hemtjänsten och på korttidsboende är ett roligt och varierande arbete och du behöver vara flexibel, kunna anpassa dig efter individens behov och kan ta eget ansvar. Som person är det viktigt att du är positiv och engagerad då vi som personal vill förmedla trygghet och glädje till våra mottagare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För anställning som undersköterska krävs att du har adekvat utbildning och kan uppvisa betyg/diplom. Du som är outbildad kan arbeta som vårdbiträde under en begränsad tid. Under den tid du provar på arbetet hoppas vi att ditt intresse väcks och att du vill studera inom vård- och omsorgsprogrammet.Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Salas hemtjänst består av 9 hemtjänstteam, 2 dagverksamheter, korttidsboende samt nattpatrull. En hemtjänstgrupp utgår från Möklinta och en från Västerfärnebo. Resterande team utgår från Stadsträdgården i centrala Sala, hemtjänstens hus. I huset finns också samordnare, larmassistenter och enhetschefer. Hemtjänsten har tjänstebil och tjänstecykel som används i arbetet.
På vårt korttidsboende finns det 18 rum tillgängliga för de som under kortare period är i behov av omvårdnad dygnet runt.
I arbetet stödjer du mottagare i deras hem/korttidsplats med personlig omvårdnad som av- och påklädning, hygien, hjälp vid matsituationer, aktiviteter, ledsagning, rehabilitering m.m. Du ska ha förmåga att ta emot delegering från sjuksköterska gällande bland annat läkemedel för att kunna arbeta hos oss. Du kommer få gå en utbildning, 2 tim fysisk utbildning och en webbutbildning, för att få förutsättningar att klara delegeringen.
Det är det individuella behovet som avgör vilka insatser som är aktuella och hur ofta insatserna ges och alla insatser är biståndsbedömda utifrån Socialtjänstlagen.Kvalifikationer
• Du ska ha fyllt 18 år vid anställningen
• Du ska ha förmågan att ta emot delegering av sjuksköterska vilket innebär att du ska ge läkemedel eller medicinsk omvårdnad
• Du behöver kunna tala, skriva och förstå svenska eftersom dokumentation och kommunikation är en viktig del i arbetet
• Du behöver kunna använda dator, Ipad och Iphone
• God fysik
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Gymnasieutbildning, vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet
• Vårderfarenhet
• Språkkunskaper utöver svenska
• Kompetens inom olika metoder/arbetssätt t.ex inom demens/AKK/MI mm.
• Körkort B (gäller hemtjänsten)
ÖVRIGT
• Vi tillhandahåller hjälpmedel samt skyddsutrustning som t.ex. munskydd och visir.
• From 1 Juli 2023 är undersköterska skyddad titel. Det innebär att du som är undersköterska behöver söka ett intyg hos socialstyrelsen och uppvisa för arbetsgivaren för att få kalla dig undersköterska.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR
• Tidsbegränsad anställning, Timanställning/Sommarvikariat
• Arbetstider är förlagda till dag, kväll och helg. Möjlighet att arbeta vaken natt.
• Anställning sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi tar endast emot ansökan via denna annons. Du blir kontaktad via telefon eller mejl gällande din ansökan.
UPPLYSNINGAR
Hemtjänsten: samordnare.hemtjanst@sala.se
FACKLIG REPRESENTANT Kommunal 010-442 81 83
Om Sala kommun
Sala är en trivsam småstad med levande landsbygd och närhet till flera storstäder. I kommunen bor nästan 23 000 invånare varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, avgiftsfri kollektivtrafik och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. När längtan till storstan tar över kan du med enkelhet ta tåget. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min. Är du inte redo att lämna storstan för Sala än så går det naturligtvis bra att pendla, vilket flera av våra 2000 medarbetare gör.
Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
