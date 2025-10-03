Timanställning Funktionsstöd
Storfors kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Storfors Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Storfors
2025-10-03
, Kristinehamn
, Degerfors
, Karlskoga
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Storfors kommun i Storfors
Storfors kommun, belägen i östra Värmland, är hem för cirka 3800 invånare. Vi är stolta över vår närhet till naturen och de möjligheter till aktivt friluftsliv den erbjuder. Tillsammans med ett fint förenings- och kulturliv, högkvalitativ barnomsorg och skolor samt ett mångfacetterat näringsliv är Storfors en plats där människor trivs och växer. Nu har du chansen att vara med och ge våra kommuninvånare en ännu bättre livskvalitet och en trygg vardag.Publiceringsdatum2025-10-03Beskrivning
Är du intresserad av att jobba inom vård och omsorg i Storfors kommun? Vi söker personer som är intresserade av att arbeta som timanställda inom funktionsstöd.
Vi erbjuder ett omväxlande jobb där du hjälper människor i deras vardag samt fritid.
Enheter vi har inom funktionsstöd är:
Lss-boende
Lss-fritids
Personlig assistans
BoendestödDina arbetsuppgifter
Arbetet som personalassistent består av att hjälpa den enskilda med personlig hygien samt hemmets skötsel inklusive vedeldning och gräsklippning, där detta förekommer.
Dagen struktureras tillsammans med den enskilde som motiveras i att bli delaktig i sitt eget liv och fritid.
Arbetsuppgifterna på vissa enheter innehåller även uppgifter med sjukvårdsinsatser som är delegerade av sjuksköterskan.
Som boendestödjare hjälper man den enskilde med struktur i det egna hemmet.
Dokumentation är ett krav i arbetet och görs digitalt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har vårdutbildning alternativt erfarenhet från omsorgsarbete eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer meriterande.
Du ska ha fyllt 18 år och behärska det svenska språket på ett sätt att du kan kommunicera med kunder och kollegor samt kunna dokumentera det som verksamheten kräver.
Körkort B samt tillgång till egen bil är meriterande för att kunna ta sig till/från arbetsplatsen, vilken kan ligga på landsbygden.
Grundläggande datakunskaper
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. För att passa för arbetet ser vi att du är social, lyhörd, kunna jobba självständigt och i grupp. Du ska ha kundens behov i centrum och ha ett professionellt bemötande mot kunder, anhöriga och kollegor.Övrig information
Arbetet är förlagt till dag/kväll/natt, samt helgtjänstgöring.
Intervjuer och tillsättning av tjänster sker löpande.
Till intervjun tar Du med legitimation, uppgifter på referenser samt vid behov arbetstillstånd.
Det är önskvärt om du är vaccinerad mot Covid-19.
Storfors kommun är en rökfri arbetsplats.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Timanställning vid behov
Omfattning: Timavlönad
Tillträde enligt överenskommelse med arbetsgivaren.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/32". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Storfors kommun
(org.nr 212000-1785) Arbetsplats
Vård & omsorg, Funktionsstöd Kontakt
Jessika Andersson, Tf Enhetschef Funktionsstöd 0550-65255 Jobbnummer
9539118