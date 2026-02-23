Timanställning/extra personal med körkort (8 jobb)
2026-02-23
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hallands Renare Bostad AB i Halmstad
Hej!
Hallands Renare Bostad AB söker nu 8 kandidater som kan jobba omgående vid behov och tillfälle, dvs timanställning.
Timanställningen kan ganska fort över gå i fast arbetsschema.
Jobbet är i Halmstad med omnejd, hos privatpersoner, företag och hos seniorer (äldre) inom Halmstads kommun.
Vi söker dig som har körkort B och tillgång till egen bil (i första hand) för att ta dig runt mellan kunderna. Personalen kan eventuellt låna företagsbil för att köra fram och tillbaka till jobbet om den är tillgänglig.
Arbetet kommer utföras från måndag till fredag (nån gång mellan kl.8-17), men det kan förekomma jobb på obestämda tider som t.ex. kväll, morgon eller eventuellt helger.
Obs! Jour (kort varsel kan förekomma) .
Vi söker dig som trivs att arbeta självständigt eller i grupp, drivs av att ge bästa möjliga service, är noggrann, ansvarsfull och punktlig.
Det är mycket viktigt att ha en positiv attityd då det är väldigt mycket kund kontakt.
Det är meriterande att man har erfarenhet sedan tidigare av att jobba inom städbranschen. Städrutiner med så kallad checklista kommer att ges till personalen.
Däremot är det en krav att de som söker har körkort B och kan kommunicera på svenska (grundläggande) då det är väldigt mycket kontakt med kunder samt personalen inom företaget.
Ifall ni är registrerade hos arbetsförmedlingen som arbetssökande och varit utan jobb en längre tid, då undrar vi om ni är med i ett program som heter nystartsjobb eller introduktionsjobb, meddela om detta i eran ansökan (email).
Denna information är väldigt viktigt för företaget eftersom den som har introduktionsjobb behöver ha en handledare bredvid sig.
Om detta låter intressant så kan ni skicka eran CV och personliga brev till e-post: cv@renarebostad.se
Samt skriv som ämne: Timanställning.
Sista ansökningsdag är 30 april 2026.
Vi kommer meddela de som är aktuella för att komma på en arbetsintervju på löpande band.
Trevlig dag!
Mvh
Benjamin / Hallands Renare Bostad AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Genom email/e-post
E-post: cv@renarebostad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timanställning". Arbetsgivare Hallands Renare Bostad AB
(org.nr 556928-7146), https://renarebostad.se/
Andersbergsringen 58 (visa karta
)
302 21 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hallands Renare Bostad AB Jobbnummer
9758300