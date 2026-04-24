Timanställning - Forskningsassistent
Institutionen för växtskyddsbiologi
Denna timanställning finns tillgänglig i Sajeevan Radha Sivarajan 's grupp (vid resistensbiologiska enheten) vid Institutionen för växtskyddsbiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp campus (http://www.slu.se).
Om jobbet
Denna tjänst syftar till att stödja en postdoktoral forskare i bearbetningen av färdiga experimentella havrematerial. Kandidaten kommer primärt att arbeta med exakt rengöring och kvantifiering av havrefrön.
Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta nära den postdoktorala forskaren och kommer att ansvara för att systematiskt rengöra, registrera, kvantifiera och rapportera data.Publiceringsdatum2026-04-24Bakgrund
Vi söker en mycket motiverad kandidat med en kandidatexamen och utmärkta kommunikations- och skriftfärdigheter i engelska är att föredra. Erfarenhet av arbete med frörensning, helst havre, är mycket önskvärt.Om företaget
Institutionen för växtskyddsbiologi vid SLU är en tvärvetenskaplig konstellation som omfattar resistensbiologi, kemisk ekologi och integrerat växtskydd. Forskningsinsatserna vid resistensbiologiska enheten är inriktade på både grundläggande och tillämpad forskning om grödors biotiska och abiotiska stresstolerans, med fokus på potatissjukdomar och torka- och värmestress hos havre.
Mer information om institutionen: https://www.slu.se/om-slu/organisation/institutioner/vaxtskyddsbiologi/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Alnarp
Anställningsform:
Timavlönad anställning; särskild visstidsanställning
Det innebär att du kommer att erbjudas arbete under kortare perioder under den period som anges nedan under rubriken "omfattning". Du kan acceptera eller tacka nej till varje tillfälle du erbjuds arbete. När du tackar ja till ett eller flera jobbtillfällen ingås en ny anställning för dessa tillfällen.
Omfattning:
Tjänsten kommer att omfatta cirka 120 timmar under perioden maj - augusti 2026.Tillträde
Snarast möjligtSå ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2026-05-08.
Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla: 1) Ett personligt brev som beskriver varför du är intresserad och lämplig för tjänsten (max en sida) och 2) ett kort CV.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Så ansöker du
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Sajeevan Radha Sivarajan sajeevan.radha.sivarajan@slu.se
