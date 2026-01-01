Timanställda till skola och fritidshem
Jönköpings kommun / Förskollärarjobb / Jönköping Visa alla förskollärarjobb i Jönköping
2026-01-01
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Tycker du att det är roligt att arbeta med barn och unga och vill se olika pedagogiska verksamheter? Vill du göra skillnad där det behövs? Då är du kanske en av de kompetenta och engagerade medarbetare som vi söker!
Din kompetens
Vi söker både dig som har en lärarexamen och dig som inte har en lärarexamen men som tidigare arbetat inom förskola, skola eller fritidshem.
Även du som har annan relevant ledarerfarenhet med barn och ungdomar är välkommen att söka. Observera att rekrytering till förskolan för närvarande inte sker på grund av minskat behov.
Du har en god pedagogisk förmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot barn och elever. Du har ett flexibelt förhållningssätt till arbetstider då arbetet kan innebära att du bokas på en skola med kort varsel. Hög anpassningsförmåga och lyhördhet är en förutsättning för att snabbt sätta sig in i nya miljöer och därmed kunna bidra till en fungerande verksamhet. Vidare är det viktigt att du är ansvarsfull, initiativtagande, har en god samarbetsförmåga och kan sätta gränser när det behövs. För att kommunicera med elever behöver du behärska det svenska språket väl i tal och skrift.
Studerar du till förskol-, grundskol, gymnasielärare eller lärare inriktning fritidshem på högskola och vill arbeta vid sidan av dina studier? https://www.jonkoping.se/ledigt-jobb/834721
Som studentlärare kan du dryga ut studentkassan, skaffa dig arbetslivserfarenhet och bli del av ett nätverk inför kommande karriär.
Att vara timvikarie innebär
- att oftast arbetar på korta vikariat 1-14 arbetsdagar per uppdrag
- att arbeta med barn/elever på flera olika arbetsplatser
- att du ersätter ordinarie personal vid frånvaro
- att din arbetstid är enligt överenskommelse utifrån verksamhetens behov och dina önskemål
- att du har tillgång till mobil och/eller dator för att aktivt kunna lägga schema i vårt bemanningssystem. Du blir kontaktad via sms angående korttidsvikariat vilket innebär att många kontakter sker med kort varsel, ofta samma dag som behovet gäller
Vi erbjuder
- ett viktigt arbete där du får vara med och påverka barns och elevers lärande och utveckling
- ett flexibelt arbete där du själv bestämmer när du vill vara tillgänglig för jobb
- ett omväxlande arbete där du får arbeta på olika arbetsplatser, inom olika verksamheter och ta del av olika arbetssätt
- en möjlighet att på sikt få längre anställningar i vår verksamhet
Bra att veta
För att kunna arbeta inom pedagogisk verksamhet krävs ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister. Utdraget kan beställas digitalt via Polismyndighetens e-tjänst om du har en digital brevlåda. Om du föredrar ett fysiskt utdrag rekommenderar vi att du beställer detta i samband med att du skickar in din ansökan, då handläggningstiden normalt är cirka två veckor.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta: mailto:bemanningscentrum@jonkoping.se
Välkommen med din ansökan. Tillsammans skapar vi lärglädje!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1525". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Olof Jonzon bemanningscentrum@jonkoping.se Jobbnummer
9666840