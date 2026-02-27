Timanställda Lokalvårdare
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kost och lokalvård, exploatering, stadsplanering och bygglov, park och grönytor, gator, vatten och avfall. Här jobbar drygt 300 medarbetare för att tillsammans göra Ystad till en bra kommun att bo, verka och leva i.
Älskar du konsten att förvandla vardagliga platser till strålande och inbjudande miljöer? Då är du den perfekta kandidaten för att bli en nyckelspelare i vårt team! Vi söker nu dig som vill jobba som timanställd lokalvårdare hos oss.
Vi utgörs av ett fantastiskt gäng på 70 dedikerade lokalvårdare som strävar efter perfektion i varje liten detalj. Du kommer att vara en viktig del av vårt team, och du kommer aldrig vara ensam. Våra fyra erfarna gruppledare står redo att hjälpa till med den dagliga planeringen och guida dig genom varje steg. Dessutom finns två engagerade enhetschefer här för att stödja och inspirera dig till framgång.
Din uppgift är att förvandla varje yta till en gnistrande ren och inbjudande plats. Genom att använda städredskap som dammsugare och våtmoppar kommer du att skapa arbetsplatser som verkligen inspirerar.
Du kan städ utrymmen så som skolor, kontor och toaletter.
Du är anställd av Ystads kommun och som timanställd täcker du för dina kollegor vid till exempel sjukfrånvaro. Detta innebär att du kan komma att du kommer att vara på olika enheter över hela kommunen, inte enbart i de centrala delarna i Ystad. Din flexibilitet som timanställd gör dig oumbärlig för vårt team, och vi ser fram emot att tillsammans skapa strålande resultat och välkomnande utrymmen!Kvalifikationer
Vi söker dig som uppfyller följande krav:
* Du har minst ett års dokumenterad erfarenhet av att arbeta som Lokalvårdare.
* Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har körkort. Det är även meriterande om du har SRY-certifikat och PRYL-certifiering.
För oss är det viktigast att du har viljan och drivet att arbeta som lokalvårdare. Du ska vara flexibel, samarbetsvillig och trivas i såväl ensamarbete som i grupparbete. Även om du inte uppfyller alla krav uppmuntrar vi dig till att söka tjänsten. Det är viktigt att du inte är främmad för olika städuppdrag och din styrka är att du ser varje uppdrag som en rolig utmaning. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med din ansökan!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
