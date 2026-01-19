Timanställda
Anns Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-01-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Anns Omsorg söker dig som vill jobba extra på dagar, kvällar och helger. Anns Omsorg bedriver hemtjänst och ledsagning på Kungsholmen och Östermalm.
Anns Omsorgs utför personlig omvårdnad och serviceinsatser hemma hos kunder. Vi söker nu en engagerad och empatisk medarbetar till vår hemtjänstverksamhet på Kungsholmen och Östermalms stadsdel.
Vi söker dig som vill arbeta hos oss inom Anns Omsorgs hemtjänst. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett aktivt och hälsosamt åldrande på Kungsholmen och Östermalm.
Du besöker flera kunder varje dag och hjälper dem med deras vardagssysslor till exempel tillredning av mat & måltider, hygien, matinköp, ledsagning osv.
Du ska behärska svenska i både tal och skrift samt inneha betyg om minst 100 poäng gymnasiesvenska. Det är även ett krav att du kan cykla.
Du är empatisk och värnar om varje individ. För oss är det viktigt att de äldre personerna får ett värdigt liv och kan känna trygghet och meningsfullhet i sin vardag.

Publiceringsdatum: 2026-01-19
Alla anställningar inom företaget omfattas av kollektivavtal.
Vår arbetsplats ligger på Fleminggatan 55 och Artillerigatan 83 .
Endast sökande som kan visa betyg i svenska.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan.
Det är positivt om du har erfarenhet att arbeta inom hemtjänst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: info@annsomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timanställd".

Arbetsgivare: Anns Omsorg AB
(org.nr 559468-9290)
Artillerigatan 83
)
115 31 STOCKHOLM Kontakt
Enhetschef
Anna Bjuvenmark info@annsomsorg.se 076- 010 58 21 Jobbnummer
