Timanställd Sjuksköterska till digifysisk vård! - Doktor 24 Healthcare AB - Sjuksköterskejobb i Stockholm

Doktor 24 Healthcare AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm2020-06-04Vi söker sjuksköterskor för timanställning med start så fort som möjligt.Du ska genom chatt kommunicera med våra patienter/kunder och förmedla provsvar. Du kommer efter internutbildning få analysera antikroppstester och svara ut dessa till kunder/ patienter. Du kommer dokumentera i journalsystemet Take Care .Vi söker dig som har vana av att journalföra i Take Care och är intresserad av arbete på minst 50%. Du kommer få utbildning i våra system och har alltid tillgång till en medicinsk bakjour, du kan boka patienter vidare till läkare i vår digitala tjänst om behov finns.Du kommer initialt enbart arbeta med utsvar av antikroppstest ,men det finns goda möjligheter att i framtiden arbeta i vårt ordinarie online flöde och/ eller på våra fysiska mottagningar.Våra mottagningar är placerade på flertalet Apotek i Stockholm och bemannas med sjuksköterskor. Här hjälper du som sjuksköterska patienter med lättakuta tillstånd och vaccinering samt provtagning och undersökning på plats.Framtiden är digifysisk. Var med och digitalisera vården på ett hållbart och patientfokuserat sätt. Vi söker dig vill vara del av Doktor24 och som är nyfiken på hur vi kan jobba smartare istället för snabbare. Hos oss får du den digitala kompetensen bäst. Sök tjänsten idag!För att lyckas i rollen behöver du:Minst 1 års erfarenhet som sjuksköterskaVara ansvarsfull och trygg som personkunna fatta snabba och korrekta beslutVara empatisk, lyhörd och tydlig i patientmötetHa passion för digifysisk vård och bekväm med en digital arbetsmiljöDela erfarenhet och nätverka med dina kollegorVi ger dig:en digitalt lärande miljö - var med på den digifysiska vårdresanHöj livskvalitén - var med och påverka ditt eget schema efter där du är i livet!flexibelt och modernt arbetssätt - jobba där det passar dig t.ex. på kontoret eller hemma!tillgång till en gedigen och unik kollegial kompetensbankgoda lönevillkor och självklart har vi kollektivavtal och tjänstepension!extra OB-tillägg utöver det kollektivavtalet erbjuder!generöst friskvårdsbidrag och rabatter!kontinuerligt möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter och utbildningarVi premierar medicinsk kvalitet - och vill att du också gör det!Vi tror på digitalt när det går, fysiskt när det behövs. Som sjuksköterska i vårt digitala flöde kommer du att bedöma och omhänderta patienter digitalt via chatt eller video. Vi kommer i vår tur att se dig som en viktig spelare som är med och bidrar i vår utveckling och hos Doktor24 lägger vi stort fokus på kultur, ledarskap och välmående. Vi tycker laganda är viktigt, vi känner passion för det vi gör, gillar att ha roligt på jobbet och har alltid patienten i fokus. Kort och gott, vi vill vara en av Sveriges bästa arbetsplatser och det vill vi skapa tillsammans med våra medarbetare!Varmt välkommen med din ansökan! Lär mer om Doktor24 och våra tjänster på careers.se/doktor24Om Doktor24 och Platform24Doktor24 Healthcare AB är en digital vårdgivare som genom att integrera digital och fysisk vård skapar en hållbar vård med patienten i centrum. Doktor24:s digitala vårdguide ger anpassade råd samt vägleder till ett digitalt eller fysiskt läkarbesök utifrån patientens behov. Bolagets dotterbolag, Platform24 Healthcare AB utvecklar tekniska lösningar för digitalt integrerad vård till både privata och offentliga vårdgivare. Bolaget är störst i Norden på automatisk triage (vårdguidning) till rätt vårdnivå, i komplexa flöden och längs hela vårdkedjan. Doktor24 Healthcare AB grundades 2016 och ägs av Patricia Industries, en del av Investor.Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse2020-06-04Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-11-21Doktor 24 Healthcare AB5253298