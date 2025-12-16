Timanställd Lokalvårdare till Rönnskär Skellefteå
Compass Group AB / Städarjobb / Skellefteå Visa alla städarjobb i Skellefteå
2025-12-16
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Compass Group AB i Skellefteå
, Älvsbyn
, Luleå
, Umeå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige
Timanställd
Vem söker vi?
Nu söker vi en noggrann lokalvårdare till vårt team där serviceanda och resultat står i fokus. Vi erbjuder ett viktigt arbete som bidrar till ökad trivsel hos våra kunder där serviceleveransen håller god kvalitet vilket leder till hög kundnöjdhet.
I tjänsten ingår bland annat städ inom kontor, trapphus och entréplan samt uppgifter som att tömma kontorsavfall, byta glödlampor, fönsterputs och hålla städvagn och skurmaskiner rena.
Om enheten Rönnskär
Vi är på Boliden Rönnskär område och vi har hand om lokalvård och deras tvätt. Rönnskär är ett hög säkerhets område så det krävs en lokal utbildning för att få beträda området.
Vem är du?
• Du är över 18 år
• Krav för tjänsten är att du har SRY yrkesbevis eller liknande utbildning så som PRYL eller motsvarande
• Du har erfarenhet av arbete inom professionell städning sedan tidigare
• Har du erfarenhet av golvvård är det ett plus
• Med din positivitet tar du ansvar för att hålla en hög servicenivå genom hela dagen
• God service är viktigt för dig där ett leende och ögonkontakt är en självklarhet
• Du ser din betydelse i nöjda kunder, är positiv, stresstålig och har lätt för att samarbeta och kommunicera
• Du kan ta egna initiativ och är flexibel i din yrkesroll
• Du tycker om att planera och strukturera ditt arbete så att det blir effektivt
• B körkort är ett plus
• Du talar bra svenska
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 500 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC. Koncernens omsättning uppgår globalt till 250 miljarder SEK (2022). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Varför ska du välja oss?
• Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
• Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
• Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
• Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Rekrytering på Compass Group
Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. För mer information om hur Compass Group AB behandlar dina personuppgifter, klicka här. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Compass Group AB
(org.nr 556258-1461) Arbetsplats
Compass Group Sverige Jobbnummer
9646930