Timanställd hemstädningspersonal till hemtjänsten - Oxelösund
2025-10-21
Har du erfarenhet av hemstäd eller lokalvård? Är du en person som trivs med att skapa ordning och bidra till en trivsam och ren miljö för andra? Då kan du vara den vi söker till vårt glädjefyllda team på Aleo! Just nu söker vi en flexibel och självgående städare till våra kunder i Oxelösund.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra? I rollen som städare kan arbetsuppgifterna komma att variera utifrån kundens behov. Exempel på arbetsuppgifter som kan ingå:
Hemstädning - regelbunden städning i hemmet enligt schema.
Fönsterputs - rengöring av fönster.
Flyttstäd - grundlig städning av hela bostaden inför inflyt eller utflytt.
Social samvaro - vara ett socialt stöd för kunden.
Framöver kan tjänsten även innebära arbetsuppgifter:
Inköp - inhandling av livsmedel enligt kundens inköpslista och leverera matvarorna hem till kunden.
Ledsagning - följa med och stötta kund vid ärenden utanför hemmet.
Vem är du?Vi söker dig som har hjärtat på rätt ställe och trivs med att arbeta nära människor. För att passa hos oss ser vi gärna att du har följande egenskaper och kvalifikationer:
Flexibel och pålitlig - du kan hoppa in med kort varsel.
Serviceinriktad och självständig - du har ett varmt bemötande och god känsla för kundens behov, samtidigt som du arbetar tryggt och effektivt på egen hand.
Ansvarstagande och noggrann - du tar ditt arbete på allvar och är uppmärksam på detaljer och ser till att arbetet blir ordentligt gjort.
Stresstålig - kan hantera pressade situationer med ett lugn.
Digitalt van - du har god vanan av att använda mobiltelefonen och andra digitala system i ditt arbete.
B-körkort - du är en trygg och van bilförare som kan orientera dig väl i trafiken. (Meriterande)
Cykelvana - du är trygg och van cyklist. (Krav)
Flytande i svenska - du behärskar svenska i både tal och skrift.
Erfarenhet - van vid hemstäd, flyttstäd eller fönsterputs.
Arbetstider och anställningsformer
Arbetstid: Dagtid (mån-fre), enligt överenskommelse. Sysselsättningsgrad: Timanställning, med start omgående. 1-2 tillfällen/månad till att börja med men med möjlighet till fler timmar längre fram. Utgångspunkt: Du utgår från vårt kontor i Oxelösund. Vi tror att du bor i närheten för att resor till och från arbetet inte blir belastande.
Vi tar ej emot ansökningar per mejl.
Om ossAleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver hemtjänst i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena hemtjänst, boendestöd och hemservice. Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden. Våra medarbetare är undersköterskor och vårdbiträden. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal med Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension. Vi är ett rekommenderat företag via Reco för åren 2021-2025. Läs mer om vad just våra kunder säger om oss på Aleo - klicka här. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aleo Care AB
(org.nr 556943-3187), https://www.aleocare.se/ Arbetsplats
Aleo Omsorg Kontakt
Matilda Johansson matilda@aleocare.se 0762301802 Jobbnummer
9566818