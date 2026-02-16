Tim-/Sommarvikarie sökes i centrala Olofström
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sölvesborg
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Jag är en kille på 18år som behöver extra stöd i vardagen. Jag är aktiv och gillar att vara igång.
Jag bor i egen lägenhet i central Olofström, där det finns bra bussförbindelser.
Under terminerna går jag i skolan och på fritids, där jag kommunicerar med bilder.
På min fritid tycker jag om att vara ute. Min "rulle" har ett tredje hjul så att jag kan ta mig fram lite överallt. Jag kan stå på mina ben och tränar i mitt ståskal regelbundet(minst 60min/dag). Jag tycker mycket om musik. Andra kan bli trötta på att höra samma låtar om och om igen, men jag blir glad och lugn av musik jag känner igen. Rutiner är viktiga för mig och mina assistenter arbetar systematiskt genom dagen för att skapa tydlighet.
Eftersom jag inte har ett talat språk blir det ibland en del frustration. Det är viktigt att du ser tidiga tecken och kan avleda mig i tid. Det viktigt att jag vet vad som ska hända och känner mig förberedd. När folk inte förstår mig kan jag bli "blixt-arg" och kanske slänga något i golvet eller veva med armarna. Då är det viktigt att du som assistent håller dig lugn och inte blir rädd. Lika snabbt som jag blev arg, blir jag glad igen. Jag har alltid en räv bakom örat , jag gillar humor och skratt.
Vem är du som söker jobbet?
Du som söker får gärna gilla att vara aktiv samtidigt som det är viktigt att du kan ta det lugnt. Du behöver vara stabil och lyhörd, det är meriterande om du har erfarenhet av autism och utåtagerande beteende. Viktigast är att du står stadigt på marken och har hjärtat på rätt ställe. Här har du en chans att göra skillnad för en ung kille ut i vuxenlivet.
Tim-/sommarvikarie gäller dag, kväll, vaken natt och helger. Arbetstiderna kommer vara skoldagar måndag till fredag 08:30-19:30 samt 14:30-21:30 samt 21:15-09:10.
Vänta inte med din ansökan, rekrytering sker löpande. Ersättning
Månatlig löneutbetalning
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett deltidsjobb.
Alma Assistans AB (org.nr 556791-9062)
Alma assistans AB
Sandra Lundberg 036160604
9744995