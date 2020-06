Tim- och sommarvikarier till vård och omsorg i Kungsörs kommun - Kungsörs kommun, Bemanningsenheten - Apotekarjobb i Kungsör

Kungsörs kommun, Bemanningsenheten / Apotekarjobb / Kungsör2020-06-11Söker du ett extrajobb, ett sommarjobb eller kanske till och med ditt första jobb? Vill du jobba med något meningsfullt där du verkligen har möjlighet att göra skillnad för dina medmänniskor och samhället? Har du förmågan att anpassa dig till olika situationer och miljöer? Då kan det vara dig vi söker! Just nu söker vi tim- och sommarvikarier till hela vård och omsorg.I Kungsörs kommun arbetar vi med brukare, för att se till att de får en meningsfull vardag samt en god omvårdnad. Brukare vi möter varierar i ålder, färdigheter och vad de har för omsorgsbehov. Vi arbetar dag, kväll, helg och natt.Som tim- och sommarvikarie anställs du på Bemanningsenheten och får en placering på en eller flera arbetsplatser där du hoppar in vid semester eller sjukdom. Under sommaren finns det möjlighet att jobba utifrån ett fast schema.Ansökningar kommer att bearbetas löpande och kalla de som är aktuella till gruppintervju och vid undantag enskild intervju. Kallelse kan via e-post så håll ett extra öga på din inkorg eller skräppost ifall vi vill träffa just dig.Sista ansökningsdag 31 maj 2020. Välkommen med din ansökan!2020-06-11Vård och omsorg i Kungsörs kommun omfattar bland annat äldreomsorg, VFF-verksamhet (verksamhet för personer med funktionsvariationer) och socialpsykiatri.Äldreomsorgen omfattar:Äldreboende som innebär en bostad för äldre med möjlighet till service och omvårdnaddygnet runt.Demensboende som innebär ett särskilt boende för brukare med demenssjukdomHemtjänst som innebär stöd och hjälp för att brukaren ska kunna bo kvar hemma.Trygghetsboende är ett boende för äldre som är för friska för äldreboende men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt hem. På trygghetsboendet får de en egen kontaktpersonal.VFF-verksamheten omfattar:Bostäder med särskild service som är till för brukare med olika funktionsvariationer tillexempel intellektuell funktionsnedsättning, autism eller hjärnskada i vuxen ålder.Daglig verksamhet som innebär dagtidssysselsättning för brukare med funktionsvariationer.Personlig assistans som är ett personligt utformat stöd avsett för brukare med omfattande funktionsnedsättningar.Korttidsvistelse och korttidstillsyn för barnAvlösarservice och ledsagningSocialpsykiatrin omfattar:Stödboendet Lyktan där det bor brukare med långvarig psykisk sjukdom som behöver stöd och hjälp av personal dygnet runt.Boendestöd för brukare med psykiska funktionshinder. Stödet är individuellt och utformas på olika sätt.För att få en anställnings hos oss måste du:Vara över 18 år.Ha fullständiga gymnasiebetyg.Uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift.Ha hyfsad datorvana eftersom det ingår en hel del dokumentation.Inställelsetid inom en timme.För vissa tjänster ska du:Vara utbildad undersköterska.Ha B-körkort.Kunna cykla (gäller vid arbete inom hemtjänst).Vi ser gärna att du har:Erfarenhet av arbete inom äldreomsorgErfarenhet av arbete med personer med funktionsvariationerAndra språkkunskaper utöver god svenskaFör oss är det minst lika viktigt hur du är som person. För att kunna jobba och trivas hos oss behöver du vara självständig, pålitlig och kunna ta stort eget ansvar. Du har ett positivt förhållningssätt och servicekänsla samt förståelse och respekt för brukarens behov. Du är en person med stort engagemang för målgruppen och du har alltid brukaren i fokus. I våra arbetsgrupper ställer vi upp för varandra och söker därför dig som är lagspelare med mycket god förmåga att samarbeta.ÖVRIGTUrval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökanden.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidTimavlönad. Sommarjobb / Säsongsanställning, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse. .Individuell lönesättning.Sista dag att ansöka är 2020-07-31Kungsörs kommun, Bemanningsenheten5260790