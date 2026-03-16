Tim- och sommarvikarie till kök och lokalvård
Frälsningsarméns Stödboende Lilla Bommen / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2026-03-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frälsningsarméns Stödboende Lilla Bommen i Göteborg
Våra verksamheter, som bedrivs av Frälsningsarmén, består av Lilla Bommens stödboende med vår nedtrappningsavdelning Slussen och Nylösegården som är ett drogfritt stödboende.
Som medarbetare hos oss får du möjlighet att vara med och göra skillnad för personer som lever i utsatthet.
Vi söker nu tim- och sommarvikarier till kök och lokalvård.
Vi söker dig som är utbildad samt har praktisk erfarenhet från arbete i kök och/eller lokalvård.
Arbetet kräver en god fysik samt stresstålighet. Som person är Du flexibel, lösningsfokuserad och har struktur som gör att du kan planera ditt dagliga arbete självständigt.
Du kommer att ha daglig kontakt med behandlingspersonal, klienter och förväntas vara en god ambassadör för vår verksamhet.
Du behärskar svenska språket obehindrat i både text och tal.
För att du ska få arbeta inom våra verksamheter måste vi ha ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Läs mer och hämta blanketten "Begäran om utdrag från belastningsregistret" på polisen.se, vilket är en av de bakgrundskontroller som kan göras vid eventuell anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: carola.gardare@fralsningsarmen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Frälsningsarmén
Sankt Eriksgatan 4 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Frälsningsarméns Stödboende Lilla Bommen Kontakt
Verksamhetschef
Carola Gårdare carola.gardare@fralsningsarmen.se Jobbnummer
9798276