Tillverkningspersonal/maskinoperatörer
Nordifa AB / Maskinoperatörsjobb (textil/skinn) / Halmstad Visa alla maskinoperatörsjobb (textil/skinn) i Halmstad
2026-07-07
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Redan vid mitten av 1800-talet tillverkades maskinfilt i Halmstad. Sedan dess har åren gått, företag har försvunnit, andra har knoppats av och bytt namn. Dagens Nordifa är den enda nordiska tillverkaren av tekniska textilier som inom sina väggar har en komplett produktionskedja från fiber till en färdig funktion. Kunderna finns inom en rad olika områden - processindustrier över hela världen, tillverkningsindustri som monterar Nordifa-komponenter i sina produkter samt världsberömda möbelformgivare.
Om jobbet
Du växlar mellan olika arbetsuppgifter som maskinoperatör vid vår tillverkningsdel.
Har du tidigare erfarenhet från tillverkande verksamhet är det ett plus.
Du måste vara intresserad av teknik, nyfiken och kunna ta i när det behövs.
Den första tiden arbetar du tillsammans med någon av våra erfarna medarbetare för att lära dig de olika momenten.
Arbetstiden är förlagd på 2-skift eller dagtid.
Om dig
Du är van vid att arbeta med rapporterings och styrsystem, förstår vikten av säkerhet, kvalitet och att hitta smarta förbättringar. Dessutom vill vi att du:
Har god vana och erfarenhet som maskinoperatör-
Har goda kunskaper i svenska (både tal och skrift) för att förstå instruktioner m.m.
Trivs med ett omväxlande arbete som innehåller många olika arbetsuppgifter.
Har ett positivt och hjälpsamt förhållningssätt, uppskattar att jobba självständigt samt i grupp då vi är ett team och att du gärna vill utvecklas i din roll.
Förstår och accepterar att noggrannhet och kvalitet betyder mycket för företaget.
Vill du veta mer eller har frågor maila jobb@nordifa.se
Skicka ditt kortfattade presentationsbrev med CV via e-post till jobb@nordifa.se
Om oss
Nordifa AB utvecklar, tillverkar och säljer textila maskinkomponenter, förnödenheter och filtermedia, möbler och inredning samt sportgolv. Huvudkontor, produktutveckling och produktion finns på området Flygstaden i Halmstad. Mer information hittar du på vår webbplats www.nordifa.se
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: jobb@nordifa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tillverkningspersonal". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordifa AB
(org.nr 556381-1289)
Kristinebergsvägen, Söndrum (visa karta
)
302 41 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9995895