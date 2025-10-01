Tillsvidaretjänst hemtjänst kvällstid
2025-10-01
Omvårdnadspersonal inom hemtjänsten Deltid
Du vill ge människor en bra vardag. Och ett rikare liv. Precis som vi.
Här på den kommunala hemtjänsten i Sundbybergs stad är vi fyra hemtjänstgrupper som är indelade i sex områden. Vi ansvarar för att alla våra kunder får sina biståndsbedömda insatser utförda enligt deras önskemål och behov. Vårt motto: "Mänskliga möten - Vi bryr oss" ska genomsyra verksamheten och alla möten ska präglas av värme, lyhördhet, respekt och engagemang.
Nu söker vi medarbetare som vill arbeta endast kvällstid 16:00-21:00. Tjänstens omfattning är 62,16%
Dina arbetsuppgifter innebär att ha ett helhetsansvar för omsorgstagarens välmående vilket bland annat innebär hjälp med personlig omvårdnad och service.
Vi vill att du är undersköterska och kan uppvisa ett yrkesbevis om detta. Goda kunskaper i svenska språket och dokumentationsvana är ett krav. Viktigt är att du har ett genuint intresse och engagemang för äldre människor i behov av omvårdnad. Du ska kunna arbeta självständigt men också trivas med att samarbeta med andra. Andra egenskaper vi värdesätter högt är personlig mognad, flexibilitet samt serviceförmåga.
Om tjänsten: Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid med en omfattning om 62,16% arbetstid förlagd mellan kl. 16-21. Arbetstiden förekommer även under 2 av 5 helger på rullande schema. Vi söker flera medarbetare till denna tjänst. Tillträde enligt överenskommelse. Ansök med CV och personligt brev senast den 31 oktober 2025.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Välkommen med din ansökan!
Ersättning
Individuell lönesättning utifrån kollektivavtal Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/ Arbetsplats
Sundbybergs stad Kontakt
Enhetschef
Therese Johansson therese.johansson2@sundbyberg.se Jobbnummer
9534616