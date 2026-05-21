Tillståndsspecialist Vattenfall Eldistribution
2026-05-21
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Om rollen
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du får bidra till att göra verklig skillnad både för samhället och energiomställningen? Hos oss är du en del av en samhällsviktig verksamhet och får jobba med spännande projekt, teknik i framkant och kollegor som värdesätter varandra.
Vattenfall Eldistribution står mitt i energiomställningen och har en central roll i den kraftfulla elektrifiering som sker i samhället. Vi bygger framtidens elnät idag och driver en samhällsbärande infrastruktur som distribuerar drygt hälften av all el som produceras i Sverige.
Vårt uppdrag är viktigt på riktigt - bli en del av Vattenfall Eldistribution!
Om rollen
Vill du vara arbeta med tillståndsfrågor i ett engagerat och tryggt team?
Vi söker nu en Tillståndsspecialist som kommer bidra i arbetet att driva och samordna tillståndsprocesser i infrastrukturprojekt. Du ges en intressant möjlighet till att arbeta i en specialistroll med stort ansvar och möjlighet att utvecklas inom både expertis och projektarbete.
Som Tillståndsspecialist arbetar du med omväxlande och utmanande arbetsuppgifter, nära projektorganisationen och har ett övergripande ansvar för tillstånds- och koncessionsfrågor i investeringsprojekt. Du har stort stöd hos dina tillståndskollegor, men med driver självständigt tillståndsprocessen i projekten, där du fungerar som specialiststöd till projektledare och kollegor. Rollen kombinerar operativt ansvar i projekt med ett tydligt fokus på kvalitet, samordning och efterlevnad av gällande lagstiftning och interna processer.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter:
Självständigt driva och samordna koncessions- och tillståndsprocesser för befintliga och nya kraftledningar
Arbeta som tillståndsspecialist i projektteam och bidra till projektens framdrift
Planera, genomföra och samordna samråd tillsammans med projektteam, konsulter, myndigheter och allmänhet
Delta i upphandling och leda konsulter, samt granska och kvalitetssäkra tillståndsunderlag och koncessionsansökningar
Säkerställa efterlevnad av lagstiftning, myndighetskrav och interna processer
Bidra med sakkunskap och rådgivning samt stötta kollegor på andra avdelningar
Företräda bolaget gentemot myndigheter, markägare och andra intressenter i tillståndsfrågor
För tjänsten gäller att du även kommer att vara delaktig i arbetet med att löpande utveckla verksamheten.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har några års arbetslivserfarenhet inom tillståndsfrågor.
Vidare letar vi efter dig som har:
Erfarenhet av att arbeta med tillstånds- och koncessionsprocesser samt god kunskap om relevant lagstiftning
Meriterande med erfarenhet från infrastruktur- och/eller energiprojekt
Vana av dialog och samverkan med myndigheter
Relevant akademisk utbildning, exempelvis inom miljö, samhällsplanering eller juridik
Mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift, samt god engelska
Körkort klass B
Som person letar vi efter dig som är flexibel, och trivs i komplexa sammanhang såväl som enklare tillståndsansökningar. Du har en god förmåga att planera, prioritera och arbeta strukturerat, även när du driver flera parallella uppdrag samtidigt. Rollen innebär samverkan med många interna och externa parter, vilket gör att du är trygg i intressenthantering och har lätt för att skapa förtroendefulla samarbeten.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, då det är viktigt för oss att bygga trygga och välmående team. Att du är utåtriktad och kommunikativ gör din och kollegornas vardag bättre!
Ytterligare information
Vi erbjuder
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Umeå
För mer information om själva tjänsten kontakta ansvarig chef: Theres Vidman, 070-235 63 16, theres.vidman@vattenfall.com
För information om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare: Cecilia Wijkman, cecilia.wijkman@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Jan-Olof Eriksson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00
Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2026. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte med din ansökan. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Då säkerheten för Vattenfall och dess anställda är avgörande kommer vi innan varje anställning genomföra en "pre-employment screening". Dessa kontroller baseras på din roll som du kommer att fylla inom Vattenfall.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
Vi ser fram emot din ansökan!
9921352