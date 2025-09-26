TIG-svetsare
2025-09-26
Vi söker en svetsare till vår kund i Helsingborg. Ta chansen att bli en del av ett väletablerat företag i en utvecklande roll. Denna tjänst startar hos oss på JKS Sverige men går över till en anställning hos kundföretaget efter en tid. Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
TIG-svetsning i rostfri tunnplåt 1-3 mm
Ritningsläsning
Övriga förekommande arbetsuppgifter i en traditionell tillverkningsindustri
Arbetstiderna är måndag-torsdag, 07:00-16:00. Fredagar 07:00-14:45. Profil
Du som söker har erfarenhet av industri, med fördel inom verkstadsindustri. Det är viktigt att du är kunnig i TIG-svetsning i tunnplåt och har några års arbetserfarenhet av svetsyrket. Svetslicenser är inget krav då vi erbjuder detta på plats. Då allt som svetsas görs efter ritning, är det ett skallkrav att ha goda kunskaper av ritläsning.
Som person har du ett metodiskt arbetssätt, du är noggrann och följer givna instruktioner, men även en förmåga att kunna arbeta självständigt och leda dig själv, då arbetet är mycket fritt. Vår verksamhet präglas av mångfald och vi ser det därför som extra viktigt att du kan ta alla slags människor, skapa goda relationer och vara en god teammedlem.
Meriterande
Truckkort
Traverskort
Arbetat med Lean values
JKS Sverige AB erbjuder dig
Möjligheten att arbeta på JKS Sverige i ett spännande uppdrag hos vår kund. JKS har kollektivavtal och följer de regler och avtal som finns på arbetsmarknaden, så att du som konsult kan känna dig trygg i din anställning hos oss.Så ansöker du
Känner du att du är rätt person för tjänsten? Sök gärna tjänsten redan idag, då vi gör löpande urval. Registrera ditt CV på www.jksgroup.se
och sök tjänsten via ansökningslänken. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Martin Jörhov på mjo@jksgroup.se
alternativt 040-12 12 25.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
