TIG Svetsare - Ca Development AB - Svetsarjobb i Lomma

Ca Development AB / Svetsarjobb / Lomma2020-09-01by Crea ® är ett svenskt möbelvarumärke som grundades 2017. Vi har på kort tid skapat tidlösa design som nu säljs över hela Europa.by Crea grundades 2017 av dem idag vännerna Alexandra Pettersson & Alexander Tjernström. Vi är stolta över att kunna leverera våra egendesignade möbler som är 100% made in Sweden!Namnet Crea kommer från att skapa och det är precis det vi vill göra, skapa möbler i en minimalistisk skandinavisk design som är unika i färg och form.Det som skiljer sig från många andra bolag är också att by Crea® anpassar alla sina möbler så att varje enskild person får just den möbel de önskar.Vi är dedikerade, noggranna & stolta över vårt företag då våra produkter är av absolut högsta kvalitet.Idag är by Crea ett erkänt möbeldesignföretag som uppmärksam- mas i inredningstidningar, kändisbloggar, TV samt på hemnet i folks hem. by Crea står för tidlös design, kvalité & vår ambition är att alltid överträffa våra kunders förväntningar. Våra krav på dig innan du börjar hos oss:Bra om du har jobbat som svetsare med TIG/MIG svetsningBra om du har erfarenhet av metallarbeten (svetsning & kapning)Bra om du är lösningsorienteratBra om du har körkortSpråk:Svenska eller Engelska är meriterande men inget krav www.by-crea.com Vi söker nu två engagerade och drivna svetsare som vill ha ansvar över att tillverka produkterna. Vårt mål är att göra alla våra möbler/produkter in house och idag svetsar vi alla möbler i egen produktion. Vi har på kort tid skapat möbler som nu säljs över hela världen och därför behöver vi nu en driven och engagerad person som svetsare/tillverkare där du huvudsakligen kommer att arbeta med:Manuellt svetsa våra möblerLättare lyftKunna hantera TIG svets väl & effektivtBra erfarenhet av finslipning med 80 och 120 slippapperAllmän kunskap om svetsning av metall.Vi erbjuder dig:Bra arbetsmiljö med roliga kollegor och nära kontakt till ledningenMöjligheten att vara med och skapa ett häftigt möbelvarumärke från grundenFORA Försäkring och LAS villkorVi är inte medlemmar i någon fackföreningBra om du kan/har:Innehar B körkortSpråk: Svenska, Engelska - Bra om du har baskunskaper i något av dessa språkVi söker dig som är:DrivenEngageradEnergiskNoggrann och ansvarstagandeVan att jobba under press och kan hantera stressiga situationerVillig att engagera dig i resultaten och vara en del av demVi erbjuder en startlön på 25,000 kr och uppåt baserat på erfarenhet och kunskapsnivå.2020-09-01Sista dag att ansöka är 2020-10-01CA Development ABJärngatan 2923435 Lomma5341834