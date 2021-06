The Body Shop Lund söker duktig säljare - The Body Shop Svenska AB - Säljarjobb i Lund

Till vårt team i Lund söker vi nu en säljare på deltid, 9 timmar per vecka, tillsvidare position. Är du en engagerad och lojal säljare som drivs av att ge kunderna det lilla extra och överträffa uppsatta försäljningsmål? Då ser vi fram emot att se din ansökan till den här tjänsten!VAD KAN VI ERBJUDA DIGHos oss blir du en del av ett team med härliga kollegor som brinner för det vi gör. Vi satsar på dig och din kompetens genom regelbundna utbildningar. Du har möjlighet till månadsbonus, friskvårdsbidrag och betalda timmar för volontärarbete. Givetvis följer vi detaljhandelsavtalet.Om du delar våra värderingar och vår passion att göra affärer på ett lite annorlunda sätt, "Business as a force for good", kan The Body Shop vara platsen för dig!ROLLEN SOM SÄLJARESom säljare är ditt största fokus att med service i världsklass sälja våra fantastiska produkter och vara ansiktet utåt för vårt varumärke. Genom storytelling, våra värderingar och stort engagemang hjälper du våra kunder att hitta rätt produkter. Via bland annat makeup-rådgivningar och hudvårdskonsultationer ser vi till att kunden får en helhetsupplevelse utöver det vanliga och vill komma tillbaka till oss.VI SÖKER DIG SOM:Är en ambassadör för vårt varumärke och delar våra värderingarÄr flexibel och ansvarsfullHar ett genuint intresse för hudvård och makeupHar glimten i ögat och massor av positiv energiÄlskar att ge kunderna det lilla extraÄr en tävlingsmänniska som drivs av att överträffa försäljningsmålHar minst ett års erfarenhet av försäljning inom retail, med fördel av liknande produkterMakeup- och/eller hudvårdsutbildning är meriterandeANSTÄLLNINGSFORM: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställnings tillämpasOMFATTNING: Deltid, 9 h/veckaTILLTRÄDE: 1a september 2021SISTA ANSÖKNINGSDAG: 22 aug 2021Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan så snart som möjligt!PS. Skriv dina kontaktuppgifter i ditt CV och döp gärna dokumenten med ditt för- och efternamn, t.ex. "Förnamn Efternamn CV" och "Förnamn Efternamn personligt brev". Detta underlättar i vår urvalsprocess, tack på förhandThe Body Shop är en arbetsgivare som står för lika möjligheter för alla. Vi uppmuntrar ansökningar från kvalificerade och kompetenta sökande oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, sexuell läggning och funktionsvariationer.Vi lägger större vikt vid dina personliga egenskaper än ditt yttre. Därför ser vi gärna ansökningar utan foto.____________________________________________________________________________________________Om The Body ShopThe Body Shop är ett globalt varumärke och certifierat B CorpTM som grundades av Anita Roddick i engelska Brighton 1976. Anita banade vägen för filosofin att företagande kan vara en god kraft i världen, vilket fortfarande är varumärkets drivkraft. The Body Shop tillhandahåller etiska och hållbara produkter med ingredienser av naturligt ursprung för kroppsvård, hudvård, hårvård och makeup. I dag finns över 3 000 The Body Shop-butiker i över 70 länder.The Body Shop ingår tillsammans med Natura, Aesop och Avon i Natura &Co - en värderingsdriven, global kosmetikagrupp med det gemensamma målet att skapa en positiv ekonomisk, social och miljömässig påverkan.2020 utnämndes The Body Shop för andra året i rad till Sveriges mest hållbara skönhetsvarumärke enligt Sustainable Brand IndexTM, Europas största varumärkesundersökning om hållbarhet.Forever Against Animal TestingThe Body Shop och Cruelty Free Internationals djurrättskampanj Forever Against Animal Testing blev världens största namnsinsamling med över 8,3 miljoner underskrifter för ett globalt förbud mot kosmetikatester på djur.Namninsamlingen lämnades in till FN-organet Global Compact i oktober 2018 för att bidra till hållbarhetsmål 12 (SDG 12) - Hållbar Konsumtion och Produktion. Målet är att inom en snar framtid säkerställa ett globalt förbud som omfattar de länder som idag saknar lagstiftning mot djurförsök på kosmetiska produkter och ingredienser.Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.