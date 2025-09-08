Testutvecklare till Knowit Connectivity
2025-09-08
Var med och bygg upp vårt testcommunity hos Knowit Connectivity!
Vill du vara en del av en spännande satsning där du får möjlighet att forma och utveckla ett team inom testautomation? På Knowit Connectivity i Göteborg har vi en tydlig ambition: att ta ett större helhetsansvar i våra projekt och möta våra kunders behov genom att bygga upp ett starkt testcommunity. Vi har redan flera duktiga testare hos oss men siktar på att växa ytterligare. Vi vill skapa en miljö där testare kan utvecklas, inspireras och ta sig an både inhouse-uppdrag och teamleveranser hos kund.
Varför Knowit Connectivity?
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team där din utveckling står i fokus. Vi arbetar i en stöttande miljö där vi delar kunskap och erfarenheter för att hela tiden utvecklas.
Personlig utveckling - Vi ger dig möjlighet att fördjupa dig inom testautomation, CI/CD eller angränsande områden som riggmiljöer och testledning.
Trygghet och stabilitet - Som en del av Knowit får du en trygg anställning med kollektivavtal, förmånlig pension och försäkringar.
Engagemang och gemenskap - Vi värdesätter en god balans mellan arbete och fritid och ser till att ha kul tillsammans genom frukostar, AW:s och nätverksträffar.
Hållbarhet och innovation - Vi satsar på digitalisering och innovation för att hjälpa våra kunder skapa en mer hållbar verksamhet.
Vad du får jobba med
Våra kunder har ständigt föränderliga behov, och som testare hos oss kommer du att arbeta med att säkerställa kvaliteten i komplexa system. Vi jobbar med branscher som automotive, defence och telecom, och projekten kan variera från testautomation och CI/CD-pipelines till integrationstester och testledning.
Beroende på din profil och erfarenhet kan du få uppdrag onsite, hybrid eller inhouse. Med rätt inställning och teknisk bakgrund finns stora möjligheter att växa in i rollen och bredda din kompetens.
Vem vi letar efter
Vi söker dig som har:
Minst 3 års erfarenhet inom testning och testautomation
God förståelse för mjukvaruutveckling och utvecklingsprocesser
Erfarenhet av Python eller annat programmeringsspråk
Erfarenhet av att sätta upp testning i CI/CD-pipelines
Kunskap inom testramverk och testmiljöer
Erfarenhet av integrationstestning, SIL, HIL eller CANalyzer är meriterande
Förmåga att skriva och utföra testfall för inbyggda system
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Innan du ansöker
Våra projekt och arbetsformer varierar beroende på kund och uppdrag. Vissa uppdrag kräver registerkontroll, vilket innebär att svenskt medborgarskap och svenska som förstaspråk kan vara ett krav.
Har vi övertygat dig?
Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Har du frågor? Kontakta vår rekryteringsansvarige David Blaag Nilsson på david.blaag-nilsson@knowit.se
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
Detta är ett heltidsjobb.
