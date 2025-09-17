Testledare till teknikbolag!
2025-09-17
Vill du ta ansvar för att leda testarbetet och säkerställa hög kvalitet i framtidens system? Här får du kombinera ditt ledarskap med din tekniska förståelse i en miljö som präglas av samarbete och utveckling.
OM TJÄNSTEN
Som testledare ansvarar du för att utveckla teststrategier och leda planering samt genomförande av testaktiviteter. Du arbetar aktivt med kvalitetssäkring och kvalitetskontroll för att säkerställa att lösningar uppfyller både interna och externa krav. Rollen innefattar även ledning av team, där du stöttar och koordinerar arbetet för att nå gemensamma mål. Du säkerställer att arbetet följer gällande standarder och regelverk, samtidigt som du lever upp till företagets kärnvärden kring säkerhet och integritet - vilket innebär att du tar ansvar för dina handlingar och visar omtanke för både kollegor och verksamheten.
Du erbjuds
• Möjlighet att arbeta med varierande och utvecklande uppdrag
• Stora möjligheter till kompetensutveckling och interna karriärvägar
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av att utveckla teststrategier.
• Har förmåga att planera och genomföra testaktiviteter.
• Har erfarenhet av kvalitetskontroll och kvalitetssäkring.
• Har erfarenhet av teamledning och samordning.
• God kommunikativ förmåga, särskilt i samarbete med interna och externa intressenter.
• Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
• Besitter ledarskapsförmåga - du har erfarenhet av att leda andra, exempelvis som projektledare eller i annan ledarroll - detta ska tydligt framgå i din ansökan
Det är meriterande om du har
• Kandidatexamen inom STEM-områden (Science, Technology, Engineering, Mathematics).
• Kunskap om mjukvaruverktyg och programmeringsspråk inom styrsystem (PLC, SCADA, DCS).
• Kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
