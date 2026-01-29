Testledare/testare
2026-01-29
Svenska kraftnät är en nyckelaktör i energiomställningen. Vår IT-division växer för att möjliggöra en fördubblad elproduktion och en fossilfri framtid. Med den senaste tekniken ökar vi både infrastrukturens kapacitet och utvecklingstakten inom digitalisering och processer.Publiceringsdatum2026-01-29Om tjänsten
Nu söker vi en erfaren testledare/testare till förvaltningsobjektet Kraftsystemdata. Förvaltningsobjektet förvaltar och utvecklar IT-lösningar för komplexa systemintegrationer, där IT-testledning spelar en viktig roll för ett stabilt kraftnät. Du ansvarar för hela testkedjan - från idé och planering till genomförande, dokumentation och uppföljning - i samverkan med projektledare, systemansvariga, verksamhetsspecialister och utvecklingsteam.
I tjänsten ingår även att
• Ansvara för planering, ledning och uppföljning av testarbete
• Ta fram och förvalta teststrategier, testplaner och testfall
• Säkerställa testbarhet i kravspecifikationer och granska krav
• Utföra system-, integrations- och acceptanstester, samt regressionstester
• Koordinera testarbete mellan projekt, team, leverantörer och nordiska operatörer
• Rapportera status, risker och avvikelser till förvaltnings- och projektledning
• Hantera felrapportering och kvalitetssäkring
• Bidra till ett kvalitetsfokuserat arbetssätt i tvärfunktionella team
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som skapar tillit, förtroende och goda relationer. Du kan hantera många kontaktytor, förstår vikten av gott samarbete och att framdrift skapas tillsammans med övrig verksamhet i samverkan. Vidare är du resultatinriktad, strukturerad i ditt arbetssätt, tar gärna initiativ och du trivs i en föränderlig organisation som växer. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare ser vi att du är högskole-/universitetsutbildad inom IT/teknik eller har motsvarande erfarenheter förvärvade på annat sätt. Du har även:
• Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom test och testledning.
• Minst 7 års erfarenhet av test och minst 3 år som testledare senaste 15 åren
• Gedigen erfarenhet av systemtestintegration, test av API:er, kravanalys och samverkan mellan verksamhet, utveckling och förvaltning
• Erfarenhet av testautomatisering i samverkan med utveckling
• Erfarenhet av att leda eller koordinera tekniska testinsatser i egenutvecklade och inköpta system
• Mycket god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
• Certifiering inom test exempelvis ISTQB CTAL-TM eller motsvarande
• Erfarenhet av att jobba med moderna testverktyg såsom Playwright, Apache JMeter/SoapUI
• Erfarenhet av prestandatestning (maxlast- och stabilitetstester)
• Erfarenhet av testledning i en säkerhetskänslig verksamhet
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Sista ansökningsdag är den 23 februari 2026. Vi tar inte emot personligt brev i samband med din ansökan, du behöver endast bifoga ditt CV.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor, kontakta gärna
• Anna Ljung, rekryterande chef, 072 475 87 69
• Victoria Waltenberg, rekryterare, 010 350 90 45
• Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72
• Erica Midfjäll, ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
Fast månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
