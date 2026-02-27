Testledare
Kriminalvården, Sektionen för IT HR och Ekonomi & fastighet / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-02-27
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Sektionen för IT HR och Ekonomi & fastighet i Norrköping
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
I rollen som Testledare på Kriminalvården arbetar du med att leda och driva testarbetet inom flera olika områden. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med övriga kollegor inom både verksamhet och IT. Testledaren arbetar både i löpande förvaltning med exempelvis uppgraderingar, men kan även bli involverad i projekt. De upphandlingsprojekt som Kriminalvården bedriver kräver också testledning för att verifiera att de krav som är ställda på systemen är uppfyllda.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och som tar ett stort ansvar över dina uppgifter. Du är strukturerad och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt samt driver dina processer framåt med gott resultat. I ditt arbete sätter du både upp och håller tidsramar och deadlines. Vidare är du initiativtagande och flexibel. Du sätter igång aktiviteter som driver arbetet framåt men du har också en förmåga att kunna anpassa dig utifrån ändrade omständigheter. Du ser möjligheterna som kommer med förändring. Slutligen har du en god samarbetsförmåga och du arbetar bra med andra människor. Du har lätt för att relatera till andra och i din kommunikation är du både lyhörd och smidig.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen inom relevant ämnesområde som exempelvis datavetenskap, systemvetenskap eller liknande alternativt annan utbildning i kombination erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Flerårig erfarenhet av testledning i komplexa miljöer
* Erfarenhet av att ta fram teststrategier och planer samt uppföljning av planerade tester
* Erfarenhet av att säkerställa att testfall är spårbara från krav och har rätt nivå
* Erfarenhet av agila arbetssätt som exempelvis Scrum eller Kanban
* Erfarenhet av att leda och samverka med andra inom IT och verksamhet
* Erfarenhet av acceptanstestning och förmåga att leda verksamheter genom testprocessen
* Kunskap om testfallsdesign
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Certifiering inom testledning (ISTQB)
* Erfarenhet av Azure DevOps Testplans
* Erfarenhet av arbete med testautomation
* Erfarenhet av arbete med integrationer
* Erfarenhet av arbete med upphandlade standardsystem
* Erfarenhet av testledning för standardsystem
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Placeringsort är Norrköping.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308508". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Sektionen för IT HR och Ekonomi & fastighet Kontakt
Sektionschef
Gunilla Togan Murad 070-490 17 65 Jobbnummer
9766659