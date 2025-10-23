Testledare
2025-10-23
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 9+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Roll och ansvar
Din roll är att arbeta operativt som testledare inom Balanseringen på SVK. Du är van med att arbeta med testplanering, samt att driva test mot testplan för önskat resultat. Vi vill att du har stor vana i att coacha kring framtagandet av testfall och att leda det dagliga arbetet inom test. Det är viktigt att du kan prioritera test samt vara tydlig med vad som är viktigt för att möta behovet på önskad produktkvalité. Du skall också löpande rapportera testprogress och status.
Du kommer till stor del att arbeta med fokus på funktionella acceptanstester och systemintegrationstester men också till en viss del arbeta med mera IT nära tester i samband i våra olika migreringsprojekt.
Du kommer även att arbeta med test i samband med anslutning - av marknadens leverantörer av balanstjänster "BSP (Balancing Service Provider)/aktörer" - till våra olika stödtjänster. Här behöver du ha en god förståelse för elbranschens aktörer och deras verksamhet och kommunikationsteknik.
Du kommer också att arbeta med regulatoriska projekt i samband med anslutning till plattformarna MARI och PICASSO.
I din roll är det viktigt att du är öppen och kommunikativ då det är många intressenter kring test och du behöver ha en förmåga att hantera detta. Det är viktigt att du är samarbetsorienterad samt har god förmåga att dokumentera.
I uppdraget ingår följande arbetsuppgifter:
Ansvara för att ta fram teststrategi och testplan med produktkvaliten som målbild.
Stötta teamen och verksamheten med att utföra test
Operativt säkerställa leverans av test mot strategi och testplan.
Ansvara för Acceptanstest
Säkerställa utförandet av System Integrationstester
Arbeta med test i Agil kontext
Arbeta med test i traditionell projektmodell
Hantera Funktionella och icke funktionella tester
Koordinera test mot både IT och verksamheten.
Hantera och koordinera buggrättningar
Dokumentera test i våra testverktyg JIRA och/eller Azure DevOps.
Säkerställa rapportering av teststatus, testprogress samt testrapporter
Delta i arbetet inom Europeiska och nordiska testrelaterade forum.
Arbeta med test inom förvaltningen.
Obligatoriska krav
1. Konsulten ska ha högskola/universitetsutbildning inom Ekonomi/Management eller Data/IT. 2. Konsulten ska ha minst 9 års erfarenhet i rollen som testledare i projekt med mer är än 50 personer, organiserade i flera agila leveransteam som bygger driftkritiska system för kärnverksamheten. 3. Konsulten ska ha minst 9 års dokumenterad erfarenhet inom test, testplanering och teststrategi, samt operativ ledning av systemintegrations- och acceptanstest.
4. Konsulten ska ha minst 2års erfarenhet av Elbranschen
5. Konsulten ska ha minst 2års erfarenhet av att koordinera integrationstester mellan olika företag (B2B).
Meriterande 1. Minst 3 års erfarenhet av att ta fram riskbaserade tester 2. Minst 5års erfarenhet av JIRA/Confluence och/eller Azure DevOps 3. Minst 2års erfarenhet av automatiserade tester 4. Minst 2års erfarenhet av tester av informationsflöden med CIM data exchange.
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
