Nexer AB / Datajobb / Stockholm2021-06-29Vi söker nu testare med erfarenhet av automatiska tester som vill bli en del av Nexer R&D!I denna roll kommer du att arbeta med framtidens tekniker redan idag tillsammans med ett passionerat team på R&D. I denna roll arbetar du som konsult med huvudfokus testautomation i ett team där utveckling och kompetens står i fokus. Vi söker dig som har arbetat med test med fokus på testautomation och som är intresserad av en ny karriärmöjlighet.Skicka in din ansökan redan idag!Hur ser rollen ut?Våra kunder finns inom olika typer av produktutvecklande företag och vi brinner för problemlösning inom produktutveckling. Kunskapsdelning är väldigt viktigt pusselbit hos oss och här har du möjligheten att utvecklas och lära dig nya saker hela tiden. Det är bara du själv som sätter gränserna för hur högt och långt du vill nå. Eftersom vi ser inga begränsningar, då vi vill att du ska fortsätta utvecklas och ha kul på jobbet och få det bästa förutsättningarna att prestera.Fokus i ditt arbete ligger på att designa, utveckla och konfigurera främst automatiska tester. Du har vana vid att ta fram testarkitektur och ramverk för testautomatisering samt att göra proof of concepts på föreslagna lösningar.Du planerar testarbetet, prioriterar, resurssäkrar samt följer upp och förbättrar testprocessen. Som testare är du nyfiken och du vet vad man bör automatisera och vad man inte bör automatisera.2021-06-29Du har stor kunskap kring olika testverktyg & testmetoder och hur de kan användas effektivt i testarbetet. Vi ser det som positivt om du har arbetat med produktutvecklande bolag både mot ren mjukvara och med hårdvarunära testning.Våra uppdrag har ofta internationell karaktär, därför är flytande svenska och engelska i tal och skrift är en naturlig del i arbetet.Vi tror att du har stor vana av agila tillvägagångssätt, till exempel Scrum och SAFe samt DevOps. Du är även bekväm med verktyg som Selenium, Cucumber eller Postman mfl.Troligen är du utbildad systemvetare, ingenjör eller liknande. Vidare ser vi gärna att du har programmeringserfarenhet, t ex i Python, JavaScript, Java eller C#.Erfarenheter från t.ex. Continuous Integration/Continuous Development, Jenkins, GIT, Kubernetes, Docker, Azure DevOps, AWS är meriterande.Dina personliga egenskaper är viktiga för oss då vill behålla den atmosfär vi har idag. Våra medarbetare kännetecknas av en affärsmässig och kundorienterad attityd, samt förmåga att snabbt ta till sig ny information och omvandla den till kreativa lösningar. Du respekterar dina kollegor och har en stark vilja att dela med dig av dina kunskaper till andra samt lyssna och lära.Vi letar efter personer som säger VI och inte JAG.Sist men inte minst, vi vill att du skall fortsätta att utvecklas och ha kul på jobbet!Hur är Nexer som Arbetsgivare?På Nexer tänker vi att varje ny idé, varje innovation och ny bekantskap är ett löfte om en bättre framtid. För dig, för våra kunder och för världen vi lever i.Framtiden är inte en avlägsen dröm, den skapas av handlingarna vi gör idag. Hos Nexer får du möjlighet att drömma stor, tänka smart och se till att saker verkligen händer. Vi tar visionära idéer och skapar konkreta strategier. Vi använder teknik som verktyg för framsteg och hittar nya sätt att kommunicera på.Vi arbetar värdestyrt och lägger vårt hjärta i allting vi gör. Du får nära till dem som fattar beslut och du kan alltid vara med och påverka. Jobbar du på Nexer får du en stark arbetsgivare med internationell närvaro och stora möjligheter att utvecklas.Varmt välkommen att skicka in din ansökan via länken nedan. Vi har inte möjlighet att hantera ansökningar skickade via mail. Vi tar emot ansökningar löpande. Du som har frågor om tjänsten eller om Nexer får gärna maila ansvariga rekryterare Sofie Palm på sofie.palm@nexergroup.com Mer om NexerVi leder förändringen och strävar hela tiden efter att hitta nya tekniska lösningar. Finns det ett smartare sätt att göra någonting, så hittar vi det. Vi utmanar oss själva varje dag att tänka utanför ramarna och hjälper våra kunder att hela tiden ligga steget före. Tjänster inom digitalisering, IT och R&D ger ökad kundnytta och tillväxt för organisationer både på den svenska och globala marknaden. Vi har också utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien - två gånger.Vårt stora samhällsengagemang i Star for Life, Mitt Liv, Pink Programming och Kodcentrum ger även dig som medarbetare möjlighet att göra verklig skillnad.Nexer är entreprenörsdrivet och har över 1500 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i nio länder och på fler än 20 orter i Sverige. Nexer är en del av Danir-koncernen och hette tidigare Sigma IT.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnligt ö.kSista dag att ansöka är 2021-08-06Nexer AB5836946