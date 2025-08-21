Testautomatiserare
Norla AB / Datajobb / Stockholm
2025-08-21
About Norla:
Norla is an IT and management consulting company driven by customer satisfaction. We work in a multicultural environment and are guided by our principle of "Mind and Heart." We prioritize that our relationships with our employees ensure their professional growth and success. Together, we collaborate with a network of major actors to discover the best talents to support our clients.
Inför kommande behov hos våra kunder, söker vi en erfaren testautomatiserare som vill driva spännande och komplexa projekt.
Dina ansvarsområden
Bygga, utveckla och underhålla testautomatisering för våra system och integrationer.
Delta i hela testprocessen, från analys av krav till utförande och rapportering.
Arbeta nära utvecklare, drift och förvaltning för att säkerställa stabila och effektiva lösningar.
Bidra till förbättringar av teststrategier, verktyg och arbetsmetoder.
Obligatoriska kvalifikationer
Flerårig erfarenhet (minst 5 år) av systemtestning och automatiserade tester.
Goda kunskaper i testverktyg som Postman, Ready API, Cypress eller Selenium.
Djupgående erfarenhet av databashantering i MS SQL Server.
Meriterande kompetenser
Praktisk erfarenhet av CI/CD-flöden i Azure DevOps och versionshantering med Git.
Kunskap om deployment-verktyg, exempelvis Octopus Deploy eller liknande.
Erfarenhet av prestanda- och kompatibilitetstester.
Vana att arbeta med testning av eventdrivna system.
Teknisk bakgrund inom IT-infrastruktur, applikationsutveckling eller systemförvaltning.
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: cv@norla.se
Detta är ett heltidsjobb.
