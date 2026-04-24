Testautomatiserare
Vill du jobba med teknik i framkant, samtidigt som du är med och bidrar till att trygga den svenska demokratin? Hos oss får du intressanta arbetsuppgifter i samhällets hjärta, kombinerat med utvecklingsmöjligheter och balans mellan arbete och fritid. Här bidrar du till utvecklingen av ett robust valsystem som säkerställer fria och transparenta val. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
I rollen som Testautomatiserare ingår du i ett agilt utvecklingsteam där ni tillsammans ansvarar för att utveckla och förvalta nya och befintliga mjukvarutjänster och ytterst bidrar till ett väl fungerande samhälle. Vi arbetar enligt SAFe-ramverket och teamet ingår i ett tåg som utvecklar det svenska valsystemet som Skatteverket levererar till Valmyndigheten. Tåget består idag av ca 85 personer fördelade på åtta team och tågledning. Ni arbetar tvärfunktionellt och hjälps åt över kompetensområden för att säkra leveranserna.
Du arbetar med varierande arbetsuppgifter med fokus på test i moderna utvecklingsmiljöer, plattformar och verktyg. Den tekniska miljön omfattar bland annat mikrotjänster, Red Hat OpenShift, Oracle Db, Springboot, Java, JUnit och Rest Assured.
Du ansvarar för teamets testaktiviteter genom att planera, utforma och genomföra olika typer av tester. Detta för att säkerställa att de system och tjänster vi utvecklar och förvaltar fungerar. Du trivs i en central roll där du både kan se till helheten och detaljerna, du säkrar hög testautomatiseringsgrad och strävar mot shift-left-principer
Hos oss får du möjlighet till ständig utveckling och lärande i arbetet. Vi jobbar aktivt med kompetens- och teknikutveckling genom exempelvis innovationssprintar. Du har kunniga kollegor som du utbyter erfarenheter med och du kan utveckla både bredd och spets hos oss. Tack vare att vi är en stor it-organisation kan vi erbjuda goda möjligheter till intern rörlighet. Det är viktigt för oss att du har balans mellan jobb och fritid och vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Du får en friskvårdstimme i veckan och friskvårdsbidrag.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av
jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på Jobba med IT hos oss.
Du tillhör it-avdelningen med placering i Sundbyberg.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
ha god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
agera medvetet och professionellt utifrån en god självinsikt
uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Du ska även ha:
relevant eftergymnasial utbildning inom it, alternativt flerårig, aktuell och relevant
arbetslivserfarenhet inom it-området
flerårig, aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att planera, designa, utföra och analysera
automatiserade tester
flerårig, aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att konfigurera testmiljöer och hantera testdata
aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av databaser
aktuell och relevant erfarenhet av att jobba med utveckling i objektorienterat språk.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av agil testmetodik samt aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta i en större organisation.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med
registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448), https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
Sturegatan 4 (visa karta
)
172 31 SUNDBYBERG Kontakt
Sektionschef
Mattias Langeström mattias.langestrom@skatteverket.se
9875585