Testare till myndighet
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning Arbetsuppgifter
I rollen som testare så arbetar du med att driva arbetet med test i både projekt och förvaltning och normalt i samband med leverans av ny funktionalitet eller felrättningar. En stor tyngdpunkt ligger på de funktionella testernas utförande i systemen. Du dokumenterar testerna via våra testverktyg vad gäller testfall, buggar och sammanställer testprogressen löpande. Vi ser gärna att du som testare är van att arbeta i en Agil kontext tex inom SAFE där du primärt ansvarar för att säkerställa att testfallen och genomförandet av test ligger i linje med teststrategin och testplanen. Vi ser gärna att du vill arbeta hands on med test samt att du har god förmåga att arbeta
med att utveckla vår funktionella testautomation. Du kommer att primärt arbeta i en stödfunktion till utvecklingen i tåget med för att stötta testfaserna Systemtest, System Integrations Test (SIT) och Acceptanstest med fokus på regressioner för E2E flöden.
I uppdraget ingår följande arbetsuppgifter
• Stötta utvecklingsteamen och verksamheten med att utföra tester
• Arbeta med att förbättra och utveckla metoderna i test inom förvaltning och projekt
• Operativt säkerställa att test svarar mot strategi och testplan.
• Arbeta med att bygga och utveckla testautomation och ramverk.
• Säkerställa utförandet av system- och systemintegrationstester
• Arbeta med test i agil kontext
• Arbeta med test i traditionell IT leverans
• Hantera funktionella tester
• Koordinera test mot både IT och verksamheten.
• Hantera och koordinera buggrättningar
• Dokumentera test i våra testverktyg JIRA och/eller Azure DevOps.
• Arbeta med test inom förvaltningen
• Arbeta som Tech Lead inom test- och kvalitets teamet
• Arbeta med följande teknik/verktyg: Cypress, Playwright, Typescript, AKHQ, GitLab, Artifactor
Skallkrav
1. Utbildning Högskole- eller universitetsutbildning med examen som högskoleingenjör, fil. kandidat eller master inom Fysik, Telekom, Data eller IT.
2. System- och testarbete Minst 10 års arbetslivserfarenhet av systemtest, systemintegrationstest och acceptanstest.
3. Energisektor Minst 1 års arbetslivserfarenhet från energibranschen.
4. Testautomatisering Minst 10 års erfarenhet av att utveckla testautomatiseringsramverk och automatiserade tester med Cypress, Playwright eller motsvarande verktyg.
5. Samhällskritiska system (el/energi/real-tid) Minst 10 års erfarenhet som testare i system med höga krav på tillgänglighet, driftsäkerhet och realtidsfunktionalitet inom samhällskritisk infrastruktur, exempelvis elöverföringssystem, energisystem eller motsvarande verksamhet med 24/7-drift och systemansvar.
6. Kommunikation God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
7. Agila testprocesser Minst 10 års arbetslivserfarenhet av att utveckla och förbättra agila testprocesser och arbetssätt.
Mervärdeskrav
1. Elbalansering Minst 1 års erfarenhet av att testa system som hanterar balansering av elnätet.
2. Programmering Minst 5 års arbetslivserfarenhet av programmering i Java, JavaScript, TypeScript, Python eller C#.
3. CI/CD-verktyg Minst 5 års arbetslivserfarenhet av Azure DevOps, Jenkins eller GitLab Runner.
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
https://www.techrytera.se
Sveavägen 137 (visa karta
)
113 46 STOCKHOLM Jobbnummer
9877518