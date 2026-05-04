Testare med fokus på testautomation
2026-05-04
Publiceringsdatum2026-05-04Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en miljö inom bank där digitala mötesplatser på webben utvecklas med höga krav på kvalitet, stabilitet och användarupplevelse. Här får du en central roll i att driva kvalitetsarbetet framåt och göra testautomation till en naturlig och integrerad del av utvecklingsprocessen. Du arbetar nära utvecklare, produktägare och andra intressenter genom hela systemutvecklingsprocessen, från idé och kravgranskning till implementation och uppföljning.
Rollen passar dig som vill kombinera hands-on testning med ett mer strategiskt ansvar. Du bidrar inte bara i leveranserna här och nu, utan är också med och formar teststrategi, testtäckning och effektiva arbetssätt tillsammans med andra testare inom området. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka kvaliteten i komplexa digitala tjänster där test gör verklig skillnad.
ArbetsuppgifterDu planerar, genomför och dokumenterar tester i nära samarbete med teamet.
Du verifierar och kvalitetssäkrar leveranser genom att kombinera manuell testning med testautomation.
Du driver utvecklingen av testprocesser, arbetssätt och kvalitetsfokus tillsammans med andra testare.
Du sätter riktning för teststrategi och säkerställer relevant testtäckning i lösningarna.
Du granskar krav och lösningar i tidiga faser för att identifiera risker och stärka kvaliteten innan implementation.
Du bidrar till att integrera tester i utvecklingsflödet och gör kvalitet till en naturlig del av leveransen.
Du beskriver problem tydligt, lyfter varför de behöver åtgärdas och skapar dokumentation som andra kan följa.
KravDu har ett starkt intresse för test, testautomation och kvalitetssäkring i komplexa system.
Du har goda programmeringskunskaper i exempelvis Java, Python eller JavaScript och kan skriva strukturerad och underhållbar testkod.
Du har erfarenhet av testautomationsverktyg och ramverk som Selenium, TestCafe eller Playwright.
Du är van att integrera tester i CI/CD-pipelines, exempelvis med Jenkins, GitHub Actions eller GitLab CI.
Du har god förståelse för moderna systemarkitekturer, som API:er och mikrotjänster.
Du har erfarenhet av visuell testning, till exempel med Percy eller liknande verktyg, samt bilddrivna tester för att säkerställa UI-kvalitet och upptäcka visuella regressioner.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Du arbetar strukturerat, kan analysera komplex information och trivs med att förbättra och automatisera testprocesser för ökad kvalitet och effektivitet.
MeriterandeErfarenhet av att coacha andra inom test och kvalitetssäkring.
Erfarenhet av prestandatestning, säkerhetstestning eller kontraktstestning.
Erfarenhet av molnplattformar som AWS, Azure eller GCP.
Erfarenhet av API- och integrationstestning.
Fördjupad erfarenhet av visuella regressionstester och verktyg för bildjämförelse, till exempel Percy eller Applitools.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7672925-1978401". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
