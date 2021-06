Testare med erfarenhet av affärskritiska system - Quest Consulting Sverige AB - Datajobb i Stockholm

Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Stockholm2021-06-29Vi söker dig som har några års erfarenhet av Test av affärskritiska system. Kunden är verksam inom handelsbranschen och du kommer ingå i kundens scrum team och arbetar nära utvecklare och produktägare. Arbetet bedrivs agilt, du behöver vara bekväm med agila arbetsmetoder.Vi söker dig med följande kompetens och erfarenhet:Van att arbeta med testverktygFörmåga att förstå verksamhetskravDokumenterat test och krav i JiraSkrivit frågor mot SQL databasErfarenhet av att testa affärskritiska krav hos större bolagSvenska och engelska i tal och skriftPersonliga egenskaper:Hög problemlösningsförmågaGod samarbetsförmågaInitiativrikVi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaperVisstid, heltid, start i slutet av augustiDin ansökanLåter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi är flera rekryterare som hanterar rekryteringen av denna tjänst, vid frågor gällande den här rekryteringen eller tjänsten når du oss enklast på e-post info@quest.se Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning. Du kommer att vara anställd av Quest Consulting och arbeta som konsult hos vår kund.Om Quest ConsultingQuest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid2021-06-29MånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-15Quest Consulting Sverige AB5837367