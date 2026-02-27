Testare
2026-02-27
Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Arbetsplatsbeskrivning
Vi söker dig som vill vara med och kvalitetssäkra ett av Polismyndighetens störstasystem som gör verklig skillnad!
Sektionen för ärendehantering ansvarar bland annat för att utveckla ett av Polismyndighetens största ärendehanteringssystem som inkluderar det digitala medborgarmötet samt en stor del av det interna IT-stöd som används inom myndigheten. Sektionen består idag av tre grupper som har helhetsansvar i att kravställa, designa, utveckla och förvalta systemen där användarvänlighet och tillgänglighet står i centrum.
Vi erbjuder:
Ett spännande uppdrag där du får vara med och göra skillnad på riktigt
En möjlighet att jobba med teknik i framkant
Goda möjligheter till personlig utveckling då vi uppmuntrar alla våra medarbetare att ständigt lära sig mer om de områden de brinner för
God balans mellan arbetsliv och privatliv genom bl.a. möjlighet till visst arbete på distans, flexibla arbetstider och goda förutsättningar för träning och återhämtning genom friskvårdsbidrag på 4000kr och friskvårdstimme där du ges möjlighet att träna under arbetstid
Som statligt anställd erbjuds du även attraktiva villkor kring pension, föräldralön, m.m. Läs mer om våra förmåner: polisen.se/jobb-och-utbildning/polisen-som-arbetsplats/det-har-erbjuder-vi
I rollen som testare kommer du arbeta med test och kvalitetssäkring av funktionaliteten i ett stort system och nyutvecklingsuppdrag som prioriteras inom Polismyndigheten. Systemet är ett av de största inom myndigheten och används av flera tusen användare dagligen.
Du kommer ingå i ett team med drivna uppdragsledare, kravanalytiker, utvecklare samt tekniska specialister som arbetar agilt och nära verksamheten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Medverka vid utarbetandet av teststrategier och testplaner
Medverka i att förbättra testprocessen
Medverka i att planera testarbetet tillsammans med teamen
Administrera testdata och testfall
Genomföra manuella tester samt skapandet av automatiserade tester
Rapportera progressen gällande testaktiviteter och resultat från genomförda tester
Säkerställa att testarbetet utförs enligt definierade riktlinjer och standarder
Samarbeta med verksamhet runt kvalitet och acceptansteste
Vill du veta mer? Läs mer om uppdraget här: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-polisen/jobb-it-avdelningen/it/simon-systemutvecklare/Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning inom IT alternativt motsvarande förvärvad arbetslivserfarenhet som Polismyndigheten bedömer som likvärdig
Flerårig arbetslivserfarenhet i närtid inom test som Polismyndigheten bedömer relevant
Arbetslivserfarenhet inom testautomation som Polismyndigheten bedömer relevant
Erfarenhet av arbete med test i agila arbetsmetoder
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du även har:
Certifiering inom ISTQB eller motsvarande
Erfarenhet från förändringsprojekt med stor IT-systempåverkan på större företag
Arbetslivserfarenhet av Zephyr och/eller Cypress eller motsvarande
Arbetslivserfarenhet av relationsdatabaser exempelvis MySQL
Erfarenhet av liknande arbete från myndighet och/eller större organisation, med fördel inom rättsväsendetDina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen som testare hos oss ser vi att du som person är noggrann och lägger märke till de små detaljerna. Lika så ser vi att du är en skicklig problemlösare som uppskattar att dela med dig av, och lyssna in andras lösningar.
För oss är det viktigt att du ser värdet av god kommunikation och bra samarbeten. Vi tror starkt på kunskapsdelning och gemensam interaktion för att ständigt ligga i teknisk framkant - samtidigt som vi har det roligt tillsammans.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Kontakt
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: 0105639137
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen eller uppdraget kontakta ansvarig HR-konsult: Hanna Bergquist, hanna.bergquist@polisen.se
Fackliga företrädare
Saco-S, saco-s.avdelningarna@polisen.se
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10
ST, st.inom-polisen@polisen.se
Seko Polisen, Karna Tillheden, tfn 073-249 04 22
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Testare
För fullständig annons samt information om hur du ansöker, besök annonsen på Polismyndighetens hemsida: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/2026/februari/testare-a109.5522026/
