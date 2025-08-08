Testare
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren testare till en av våra funktionella applikationsgrupper. I rollen blir du en del av ett större team bestående av testare och applikationsexperter, där du arbetar i nära samverkan med applikationsgruppens testledare. Du kommer att bidra med din kompetens och erfarenhet inom testområdet och ansvara för att planera, designa och genomföra testfall, hantera avvikelser samt delta aktivt i gruppens sprintplaneringar.
Arbetet är en del av en större implementering av ett omfattande digitalt vårdsystem, vilket ersätter flera befintliga applikationer och ger ett samlat stöd för verksamhetens vårdprocesser. Projektet är ett av de mest betydelsefulla moderniseringsarbetena inom regionens vårdhistoria och genomförs i nära samarbete med ledande systemleverantörer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Granska krav och säkerställa att de är testbara.
Planera och organisera testaktiviteter, inklusive beställning av testdata.
Skapa, dokumentera och exekvera testfall.
Hantera defekter, inklusive rapportering och uppföljning.
Delta i daglig planering och prioritering av arbetsuppgifter inom teamet.
Bidra med statusuppdateringar till testledare och övriga intressenter.
Delta i sprintplanering och andra agila arbetsmoment.
Självgående, initiativtagande och flexibel i ditt arbetssätt.
Gedigen erfarenhet av systemtestning och en förståelse för hur test bidrar till att säkerställa kvaliteten i system och applikationer.
Vana vid att arbeta med sprintplanering, rapportering av framdrift och uppföljning av avvikelser.
Erfarenhet av att läsa och analysera kravdokumentation som grund för testfallsframtagning.
Dokumenterad erfarenhet av att skapa och utföra testfall i relevanta verktyg, exempelvis ALM/QC eller motsvarande.
God förståelse för testmetodik och testterminologi, gärna styrkt genom ISTQB-certifiering eller motsvarande kunskaper.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande erfarenheter
Tidigare arbete inom vårdsektorn, exempelvis i landsting, regioner eller privata vårdgivare.
Erfarenhet av stora och komplexa IT-implementeringar inom hälso- och sjukvård.
Vi söker en lagspelare med hög samarbetsförmåga som trivs i stora team där samordning och kommunikation är centralt. Du är strukturerad, kvalitetsmedveten och har förmågan att både se helheten och hantera detaljer i ditt arbete.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
