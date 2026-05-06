Test- och driftsättningsingenjör
2026-05-06
Publiceringsdatum2026-05-06Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du får en viktig roll i leverans och driftsättning av högspänningsstationer inom energisektorn. Här arbetar du nära flera ingenjörsdiscipliner och ser till att anläggningar uppfyller tekniska krav, fungerar som de ska och lever upp till gällande säkerhets- och kvalitetsstandarder.
Rollen spänner över hela test- och driftsättningsfasen, från planering och koordinering till genomförande, felsökning och uppföljning. Du blir en nyckelperson i övergången från installation till en driftsatt anläggning, i en miljö där teknik, struktur och säkerhet står i centrum. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill arbeta nära komplexa energianläggningar och ha stor påverkan på ett kritiskt skede i projektleveransen.
ArbetsuppgifterDu planerar och koordinerar testaktiviteter som Pre-FAT, FAT och SAT tillsammans med relevanta intressenter.
Du tar fram testplaner, tidplaner och ITP:er för att skapa struktur i test- och driftsättningsarbetet.
Du genomför och leder FAT- och SAT-tester samt följer upp resultat och avvikelser.
Du testar system och utrustning för att säkerställa korrekt funktionalitet före driftsättning.
Du genomför pre-commissioning-kontroller och driver arbetet fram till en säker och stabil uppstart.
Du felsöker och löser tekniska problem som uppstår under test- och driftsättningsfasen.
Du ansvarar för driftsättning, inklusive uppstart, konfiguration och validering.
Du säkerställer att lösningar uppfyller projektkrav samt gällande standarder inom området.
Du dokumenterar resultat, red marks, rapporter och driftsättningsdokumentation.
Du samarbetar tätt med design-, drift- och underhållsteam och rapporterar till projektledning.
KravMinst 5 års erfarenhet av test och driftsättning inom högspänningsstationer (HV Substation)
Erfarenhet av att planera och genomföra FAT/SAT
God vana av att ta fram testplaner och ITP:er
Erfarenhet av felsökning och problemlösning i tekniska miljöer
Förmåga att hantera driftsättningsutmaningar effektivt på site
Erfarenhet av teknisk dokumentation och rapportering
God förståelse för säkerhetskrav och standarder inom området
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7689764-1984499". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
