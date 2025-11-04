Test och kalibrering i Täby!
Vi söker en erfaren montör eller operatör med tekniskt intresse, som vill arbeta med avancerade sensorsystem och infraröd teknik. I rollen ingår montering, test, kalibrering och justering av produkter, där en stor del av arbetet består av test och kalibrering av infraröda kameror och andra avancerade sensorsystem.
Du är metodisk, noggrann och lösningsorienterad, med gott tålamod. Eftersom vissa material är mycket känsliga är noggrannhet avgörande, och du har förmågan att lära av dina misstag. Erfarenhet eller förståelse för optik och sensorteknik är meriterande.
Arbetet sker i ett renrum, vilket innebär att du använder renrumskläder, exempelvis hårnät, och är bekväm med att arbeta i denna miljö.
Du trivs med att ta eget ansvar, planera ditt arbete och kan arbeta både självständigt och i team. Du hanterar flera arbetsuppgifter samtidigt och har lätt att hålla överblick. Koncernspråket är engelska, och du behöver kunna ta till dig information både skriftligt och muntligt.
Erfaren av montering samt test, kalibrering och justering
Noggrann, självgående och nyfiken
Stresstålig och van vid högt tempo
Teknikintresserad och vill utvecklas
Vi erbjuder dig Som anställd hos oss på Thalamus erbjuder vi en trygg anställning med kollektivavtal(TechSverige), friskvårdsbidrag, fast månadslön, pension mm.
På Thalamus är gemenskap en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s samt sommarfest och julbord. Då brukar alla konsulter dela erfarenheter och glädje med varandra och oss på kontoret. Din nya arbetsgivare Thalamus har funnits i 20 år och är nu ett stadigt växande lönsamt konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss? Ersättning
