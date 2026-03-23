Test Lead

Rasulson Consulting AB / Datajobb / Jönköping
2026-03-23


Rollbeskrivning
Vi söker en Test Engineer för ett konsultuppdrag inom ett innovativt team som arbetar med nästa generations visionsteknik för autonoma och självkörande produkter. Uppdraget är praktiskt inriktad och ger dig möjlighet att arbeta nära både hårdvara och AI-utveckling i verkliga miljöer. Du ingår i ett perceptionsteam med fokus på att testa och validera visionssystem utomhus, och bidrar med värdefull data till utveckling och träning av AI-modeller.

Dina arbetsuppgifter
Spela in och analysera videosekvenser för träning och test av AI-modeller

Testa och validera sensorer och linser i verkliga utomhusmiljöer

Identifiera och dokumentera brister i visionssystem

Hantera och följa upp felrapporter från fält och interna team

Samarbeta med utvecklare kring prioritering av åtgärder

Designa, bygga och genomföra tester baserade på verkliga scenarion

Utveckla och underhålla automatiserade regressionstester

Kvalifikationer
1-5 års erfarenhet av arbete med visionssystem, såsom kameror, LiDAR eller liknande

Erfarenhet av testning och validering av sensorer

Kunskap inom bild- och videoanalys

Erfarenhet av scripting, exempelvis Python

God förståelse för testautomationsramverk

Erfarenhet av HIL-system eller att bygga och underhålla testriggar

Stark analytisk förmåga och vana att tolka testresultat

God samarbets- och kommunikationsförmåga

B-körkort

Meriterande
ISTQB-certifiering eller motsvarande kunskap

Start / Längd
Start: 2026-04-13

Längd: Till och med 2026-12-18

Omfattning: 100%

Plats
Huskvarna - på plats, 100%.
Observera: Uppdraget kan övergå i anställning hos kund (hyrköpslösning).
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
E-post: yahyo.said@rasulson.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rasulson Consulting AB (org.nr 559322-0733), https://jobb.rasulson.com/jobs/7443541-test-engineer
561 30  HUSKVARNA

Jobbnummer
9812991

