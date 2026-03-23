Test Lead
Rollbeskrivning
Vi söker en Test Engineer för ett konsultuppdrag inom ett innovativt team som arbetar med nästa generations visionsteknik för autonoma och självkörande produkter. Uppdraget är praktiskt inriktad och ger dig möjlighet att arbeta nära både hårdvara och AI-utveckling i verkliga miljöer. Du ingår i ett perceptionsteam med fokus på att testa och validera visionssystem utomhus, och bidrar med värdefull data till utveckling och träning av AI-modeller.Publiceringsdatum2026-03-23Dina arbetsuppgifter
Spela in och analysera videosekvenser för träning och test av AI-modeller
Testa och validera sensorer och linser i verkliga utomhusmiljöer
Identifiera och dokumentera brister i visionssystem
Hantera och följa upp felrapporter från fält och interna team
Samarbeta med utvecklare kring prioritering av åtgärder
Designa, bygga och genomföra tester baserade på verkliga scenarion
Utveckla och underhålla automatiserade regressionstesterKvalifikationer
1-5 års erfarenhet av arbete med visionssystem, såsom kameror, LiDAR eller liknande
Erfarenhet av testning och validering av sensorer
Kunskap inom bild- och videoanalys
Erfarenhet av scripting, exempelvis Python
God förståelse för testautomationsramverk
Erfarenhet av HIL-system eller att bygga och underhålla testriggar
Stark analytisk förmåga och vana att tolka testresultat
God samarbets- och kommunikationsförmåga
B-körkort
Meriterande
ISTQB-certifiering eller motsvarande kunskap
Start / Längd
Start: 2026-04-13
Längd: Till och med 2026-12-18
Omfattning: 100%
Plats
Huskvarna - på plats, 100%.
Observera: Uppdraget kan övergå i anställning hos kund (hyrköpslösning).
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
