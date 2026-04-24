Terminalmedarbetare Till Danx Ab I Jönköping
2026-04-24
Är du intresserad av ett fysiskt arbete som kräver noggrannhet, struktur och engagemang? Vill du jobba i en arbetsmiljö där tempo och teamwork är avgörande för leverans av kvalitet?
Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!
DANX är ett ledande transport och logistikföretag inom reservdelar i Norden. Vi har under de senaste åren växt kraftigt och behöver nu förstärka vårt terminalteam i Jönköping med ytterligare en medarbetare. Vi jobbar dygnet runt för att våra kunder ska få reservdelar i tid - och här kommer du spela en nyckelroll.
Om tjänsten:
Du kommer att arbeta i vår terminal under kvällar och nätter tillsammans med ett erfaret team. Rollen passar dig som gillar högt tempo, är noggrann och har ett öga för detaljer. Ingen dag är den andra lik - men struktur, säkerhet och kvalitet är alltid i fokus.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Lossning och lastning av fordon
Godssortering och scanning
Truckkörning (A + B)
Hantering av farligt gods
Returhantering och tullhandlingar
Avvikelse- och skaderapportering
Dokumentation av arbetsmiljörisker
Säkerställa att uppsatta deadlines efterlevs
Kvalifikationer och personliga egenskaper:
Tidigare erfarenhet av terminalarbete
Truckkort A + B
B-körkort
Du har goda kunskaper i svenska
Du är kommunikativ, strukturerad och stresstålig
Du har grundläggande geografiska kunskaper i Sverige
Du trivs i team men tar också ansvar för dina egna uppgifter
Du har en vilja att lära och utvecklas i din roll
Meriterande:
Engelska i tal och skrift
Erfarenhet av kvälls- och nattarbete
Vi erbjuder:
På DANX erbjuder vi dig en familjär arbetsplats där du blir en viktig del av vår verksamhet. Vi ser alltid till personalens bästa och lägger stor vikt vid trivsel på arbetsplatsen. Enligt oss skapas framgång genom flexibilitet, gott samarbete och engagemang där delaktighet, lyhördhet och chansen att påverka driver oss framåt. Vi arbetar i en öppen, positiv och inspirerande miljö med härliga kollegor som gillar att ha roligt på jobbet. Något vi är övertygade om gynnar både lönsamheten och ger nöjda medarbetena. Hos oss finns det stora möjligheter att växa och utvecklas på sikt, där du själv sätter gränsen för hur långt du kan nå!
Övrig info:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, 36 timmar/vecka. Arbetspassen är förlagda under kväll- och nattid.
Vi gör löpande urval - vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Danx AB
https://danx.com/careers/
Lagervägen 4
)
556 50 JÖNKÖPING Arbetsplats
Danx Carousel Jobbnummer
9873619