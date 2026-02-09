Terminalarbetare sökes för extrajobb i Malmö
Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
Vi söker just nu medarbetare till vår terminalkund i Malmö. Vi söker dig med en annan huvudsaklig sysselsättning som exempelvis studier eller jobb. Trivs du i en omväxlande miljö med högt tempo och laganda? Tveka då inte att skicka in din ansökan.
Arbetstider: 06:00-11:00, 15:00-20:00. Det är 4 timmars pass.
I rollen som terminalarbetare arbetar du både förmiddags såväl som eftermiddagspass. Arbetet är förlagt samtliga dagar (måndag-söndagar), tjänsten passar således dig med en annan sysselsättning som vill arbeta extra!Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär hantering av paket inne på terminalen. Detta innebär allt från att lasta av inkommande paket, sortering, scanning samt lastning av paketen. Utöver detta kan andra uppgifter som emballagehantering och dylikt förekomma.
Sortering
Manuell lastning av paket till budbil
Ta emot inkommande gods och lasta av burar/paket manuellt.
Profil & tidigare erfarenhet
För att trivas i rollen tror vi att du har en can-do anda och trivs med ett självständigt arbete. Arbetet är fysiskt krävande och det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter sedan tidigare. Som ambulerande konsult är kommunikation och flexibilitet viktigt. Rollen innebär både planerade arbetspass så väl som akuta inhopp. Som person tror vi att du är punktlig och strukturerad i ditt arbete!
För att vara aktuell för rollen behöver du vidare kunna tala samt förstå svenska såväl som engelska för att kommunicera med dina kollegor.
Krav & meriterande erfarenheter
Kunskap i svenska i tal & skrift
Tillgänglig för arbete 3-4dagar i veckan
B-körkort
Truckkort
Krav:
Erfarenhet av terminalarbete
Hoppa in vid akuta avrop
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
