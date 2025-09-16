Terminalarbetare Natt - CE-behörighet krävs!
2025-09-16
Vår kund är ett modernt och klimat smart åkeri med lång erfarenhet i branschen. De är specialiserade på tempererade transporter, och deras bilar rullar dagligen från Malmö i söder till Borlänge i norr, från Kalmar i öst till Göteborg i väst. Företaget är stolta över att vara 100% förnybara och fossilfria sedan flera år tillbaka.
Tjänstebeskrivning
Vi söker en noggrann och ansvarstagande terminalarbetare för nattarbete med omgående start. Du kommer att arbeta på terminalen med att packa lastbilar, förbereda etiketter samt säkerställa att lastbilar och släp är korrekt lastade för kollegorna som kör ut godset.
Tjänsten avser enbart nattarbete och vi ser gärna att du kan starta omgående.Dina arbetsuppgifter
• Packning och lastning av lastbilar och släp
• Förberedelse av etiketter och dokumentation
• Säkerställa att rätt varor finns på rätt plats
• Vid behov hämta lastbilar från parkeringenKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är noggrann och ansvarstagande
• Har god samarbetsförmåga och en positiv inställning
• Är flexibel och hjälpsam där det behövs
• Krav:
• CE-körkort
• Giltigt YKB
• Svenska i tal och skrift
Låter detta som en utmaning för dig? Skicka din ansökan redan idag!
Urval och intervjuer kommer ske löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt ansökningsformulär. Ansökningar via telefon eller e-post behandlas inte.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vill ge det som vi tror en trasig arbetsmarknad behöver. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Ersättning
Fast lön
