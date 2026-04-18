Terminalarbetare
Yourstaff 365 AB / Lagerjobb / Södertälje Visa alla lagerjobb i Södertälje
2026-04-18
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Yourstaff 365 AB i Södertälje
, Nykvarn
, Botkyrka
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Yourstaff fortsätter att växa och söker nu engagerade terminalarbetare till vår kund i Södertälje. Här får du en viktig roll i ett dynamiskt team där du bidrar till att säkerställa ett effektivt och kvalitetssäkrat logistikflöde.
Om rollenSom terminalarbetare är du en central del av verksamheten och ansvarar för att hantera gods genom hela flödet, från mottagning till färdig leverans. Du arbetar i ett högt tempo med fokus på noggrannhet, struktur och kvalitet.
Dina arbetsuppgifter innefattar att ta emot, kontrollera, sortera och placera gods på rätt plats i lagret. Du säkerställer att varor hanteras korrekt och är redo för vidare distribution samt ansvarar för att tillhörande dokumentation hanteras på ett noggrant sätt. Rollen kräver att du kan arbeta både självständigt och i team, och att du aktivt bidrar till ett smidigt och effektivt arbetsflöde.
I det dagliga arbetet arbetar du med sortering av paket och gods, både manuellt och med truck (ledstaplare A2 eller motviktstruck B1), samt vid sorteringsbanor. Du arbetar mot uppsatta kvalitets- och produktionsmål där säkerhet och noggrannhet är avgörande.
Arbetet är fysiskt krävande och innebär tunga lyft, vilket ställer krav på god fysik. Du blir en del av ett sammansvetsat team där samarbete, ansvarstagande och initiativförmåga är viktiga egenskaper. För att trivas i rollen ser vi att du bidrar med positiv energi och en stark laganda.
Arbetstider: Måndag-fredag, kl. 06:00-14:45 Rollen kräver
God datorvana
Erfarenhet av terminalarbete
God förmåga att arbeta både i team och självständigt
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Truckkort (ledstaplare - A2 eller Motviktstruck - B1)
Körkort och tillgång tillgång till bil
Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum om vi matchat rätt kandidat. Observera att vi inte tar emot ansökningar eller CV via mail. Välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Yourstaff Yourstaff är ett kompetensföretag med en kärnverksamhet inom produktion, logistik, industri och teknik. Vi är specialister med 40 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Vår ambition är att vara en trygg arbetsgivare och rekryteringspartner som får företag och medarbetare att växa genom rätt matchning. På Yourstaff tror vi på mångfald inkludering och välmående. Våra ledord är kunskap, service, tillit, kvalitet och hållbarhet. Yourstaff ser medarbetaren som hjärtat i verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yourstaff 365 AB
https://www.yourstaff.se/
151 66 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Regionchef
Fadi Ada fadi@yourstaff.se Jobbnummer
9862609