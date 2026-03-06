Terminalarbetare
Jour Bemanning i Sverige AB / Lagerjobb / Botkyrka Visa alla lagerjobb i Botkyrka
2026-03-06
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jour Bemanning i Sverige AB i Botkyrka
, Stockholm
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Om rollen
Som terminalarbetare arbetar du med hantering av gods och paket i en modern terminalmiljö. Arbetet är på heltid och innebär att du bidrar till att flödet fungerar effektivt från inleverans till utgående transporter. Tjänsten passar dig som vill ha en stabil anställning och utvecklas inom lager och logistik.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
• Sortera och fördela paket och försändelser
• Scanna och registrera gods i system
• Säkerställa ordning och struktur i terminalen
• Samarbeta med kollegor och chaufförer för att hålla logistiken rullande
• Bidra till ett säkert och effektivt arbetsflöde
Vi söker dig som
Du är en person som gillar att arbeta praktiskt och har lätt för att ta ansvar. Du trivs i ett högt tempo och tycker om att arbeta tillsammans med andra.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du
• Är pålitlig och noggrann
• Har god arbetsmoral och gillar att jobba fysiskt
• Kan arbeta heltid enligt schema
• Har en positiv inställning och är flexibel i arbetet
Meriterande erfarenheter
• Truckkort
• Tidigare erfarenhet av lager, terminal eller logistik
• Vana av att arbeta med scanning och sortering
Vi erbjuder
• En heltidsanställning i en stabil bransch
• Möjlighet att samla värdefull erfarenhet inom logistik
• En arbetsplats med tydlig laganda och bra introduktion
• Trygga villkor och möjlighet till utveckling Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: Samo@jourbemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jour Bemanning i Sverige AB
(org.nr 556641-6037)
Eklidsvägen 4 (visa karta
)
146 40 TULLINGE Jobbnummer
9781821