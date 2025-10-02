Teletekniker Revingehed
2025-10-02
Teletekniker Revingehed
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa.
Låter detta som någonting för dig? Läs vidare!
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) söker dig som vill bli vår nya teletekniker med placering i Revingehed.
Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning. Allt detta hos en arbetsgivare som uppmuntrar till god hälsa och balans i livet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I tjänsten kommer du utföra funktionskontroller, felsökning och reparationer på Försvarsmaktens sambandsmateriel. Arbetsuppgifterna omfattar underhåll av soldatburna samt fordonsmonterade tele-, radio- och ledningssystem förekommande inom våra markförband.
Flertal arbeten inklusive felsökning och reparation sker i dator-/nätverksmiljö.
Merparten av uppgifterna utförs i vår televerkstad men arbete och uppdrag kan även utföras operativt på plats ute hos våra förband, eller på annan ort under enklare/fältmässiga förhållanden.
I tjänsten kommer du att få den handledning och kompletterande utbildning som krävs för att du ska få bästa förutsättningar för att kunna genomföra ditt arbete. Publiceringsdatum2025-10-02Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med godkända betyg.
• Gymnasial alt eftergymnasial utbildning med inriktning El/Tele/Teknik.
• Goda kunskaper i svenska och engelska.
• B-körkort (manuell).
• God datorvana.
Meriterande
• Dokumenterad erfarenhet inom konfiguration/felsökning av datorer/nätverk.
• Dokumenterad erfarenhet av felsökning/reparation inom el/elektronik.
• Erfarenheter av Försvarsmaktens tele-/radio-/ledningssystem.
• Tidigare erfarenhet av förebyggande och avhjälpande underhåll av Försvarsmaktens materiel.
• Genomförd värnplikt eller grundläggande militär utbildning.
• Annan dokumenterad slutförd militär utbildning.
• C-körkort
• Militära förarbevis. Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen som teletekniker hos oss ser vi att du har ett stort teknikintresse och även ett högt säkerhetsmedvetande. Du är en person som drivs av att uppnå resultat av hög kvalitet, både när du arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Att vara serviceinriktad faller sig naturligt för dig och du arbetar alltid för att uppnå bästa möjliga användarnöjdhet till verksamheterna vi stödjer.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Övrig information
• Anställningen avser en heltidstjänst.
• I Försvarsmakten benämns denna befattning som teleingenjör.
• Befattningen är en tillsvidareanställning som civilt anställd och inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd inom Försvarsmakten.
• Hälsokontroll kommer att genomföras före anställning.
• Krav på genomförande av utbildning höghöjdsarbete mast/torn med godkänt resultat under provanställning för fortsatt anställning.
• Tillträde enligt överenskommelse.
• Arbetsort Revinge garnison (Södra Sandby).
• Obekväm arbetstid samt resor inom tjänsten kan förekomma.
• Deltagande i militär utbildning och verksamhet är ett krav i anställningen och kommer att ske löpande.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt ställer höga krav på säkerhet, vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet.
Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid.
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-31.
Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Upplysningar om befattningen kan lämnas av rekryterande chef Janne Ylioja.
Frågor kring HR och rekryteringsprocessen hänvisas till Rebecca Thörnberg.
Fackliga företrädare:
SACO Agnetha Videll
OFR/S Martin Sparr
OFR/O Heikki Videll
SEKO Matz Felix
Samtliga nås via växel 010-82 510 00 .
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
