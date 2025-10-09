Teleperformance söker kundtjänstagenter!
2025-10-09
Tycker du om att lösa problem och hjälpa andra människor? Då har vi en roll som passar dig perfekt! På Sprio söker vi flera personer till en spännande tjänst inom kundsupport, där du får arbeta med smarta lösningar, och människor, varje dag.
I rollen svarar du på inkommande frågor via telefon och chatt, och hjälper kunder med allt från tekniska problem till praktiska funderingar om betalningar, leveranser eller liknande. Vi letar efter dig som vill lära dig hur kundservice fungerar och utvecklas - du får självklart en betald utbildning i början av tjänsten.
Vi tror att du:
Är nyfiken, kommunikativ och gillar att hitta lösningar
Har en fullständig gymnasieexamen
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Erfarenhet från service-yrket är meriterande
Vi erbjuder dig:
En fullt betald intitial utbildning
Lön och villkor enligt kollektivavtal
Goda utveckllingsmöjligheter internt, såsom vidareutbildningar
Fräscha lokaler i Solna och en positiv arbetsmiljö
På uppdrag av Teleperformance söker vi nu kundtjänstmedarbetare till ett flertal olika uppdrag. Tjänsterna är på 80-100 % och arbetstiderna varierar beroende på uppdragets öppettider. Under rekryteringsprocessen kommer vi att matcha din profil mot ett av våra uppdrag med planerad arbetsstart i Augusti.
Observera att detta är en tillsvidareanställning - alltså ingen tjänst för dig som planerar att börja eller återuppta studier i höst. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
