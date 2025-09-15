Telefonist/Receptionist
2025-09-15
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Mälardalens Kommunalförbund, IT i Köping
Vad är viktigare än en trevlig och professionell första kontakt? Västra Mälardalens Kommunalförbund söker en telefonist/receptionist till vår växel/reception. Du kommer att arbeta i förbundet och arbete i både Arboga och Kungsör kan komma att bli aktuellt varför körkort och tillgång till bil är ett krav.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Vi sköter växeln åt Arbogas, Kungsörs, Köpings och Surahammars kommuner, Västra Mälardalens kommunalförbund, Västra Mälardalens myndighetsförbund, Räddningstjänsten Mälardalen samt ett antal kommunala bolag. Reception finns Arboga och Kungsör.Kvalifikationer
Du som söker ska vara utåtriktad och tycka om att arbeta med och för människor. Du ska ett gott bemötande och sätta kunden i fokus, vara stresstålig och kunna ha många bollar i luften. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Arbetet innebär att bemanna vår reception/växel som finns i Arboga och Kungsör. Arbetsuppgifterna innebär vanligt förekommande uppgifter inom reception som att ta emot besökare, hantering av telefonsamtal, posthantering, beställningar av anknytningar och telefoner. I ditt arbete är du även behjälplig med installationer och felsökning av mobiltelefoner.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan ev komma att tillämpas.
ÖVRIGT
Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) arbetar för ett utvecklat och fördjupat samarbete mellan medlemskommunerna Arboga kommun, Kungsörs kommun, Köpings kommun och Surahammars kommun med tillhörande kommunala bolag och förbund. VMKF tillhandahåller stöd, service och support inom bland annat Bostadsanpassning, Parkeringstillstånd, Lön, Upphandling, IT och telefoni.
Den grundläggande idén med förbundet är att säkra kompetensförsörjningen, bibehålla en hög kvalitet samt att effektivisera och minska den totala kostnaden för medlemskommunerna.
Vår värdegrund innebär att alla medarbetare ska känna stolthet i att arbeta i Västra Mälardalens kommunalförbund. Det når vi genom att ha uppdragsgivarna i fokus, ha respekt för varandra, visa engagemang och genom att allas gemensamma insatser bidrar till ett gott resultat för helheten. Läs mer om oss på vår hemsida www.vmkfb.se. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278106". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Mälardalens Kommunalförbund
(org.nr 222000-1578) Arbetsplats
Västra Mälardalens Kommunalförbund, IT Kontakt
Hillevi Tammaru 0221-670033 Jobbnummer
9509142