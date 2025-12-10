Telefonintervjuare sökes till SCB
Miljonbemanning AB / Kundservicejobb / Örebro Visa alla kundservicejobb i Örebro
2025-12-10
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Miljonbemanning AB i Örebro
, Kumla
, Lindesberg
, Arboga
, Köping
eller i hela Sverige
Om SCB
Miljonbemanning AB söker dig som vill arbeta som konsult hos oss. Du blir anställd på Miljonbemanning AB och uthyrd för uppdrag hos statistikmyndigheten SCB (Statistiska centralbyrån).
Är du samhällsintresserad och nyfiken på att lära dig nya saker kommer du förmodligen att trivas på statistikmyndigheten SCB. SCB är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik och följaktligen en mycket lärorik arbetsplats där arbetet är viktigt på riktigt!
Arbetsuppgifter
Vi söker intervjuare på deltid till SCB i Örebro. Arbetsuppgifterna består av att genomföra telefonintervjuer med personer som blivit utvalda till en undersökning om social samhörighet och samhällsvärderingar. Undersökningen är ett regeringsuppdrag som belyser de integrationspolitiska delmålen, med fokus på demokratisk-, social- och kulturell integration.
Du arbetar på plats i SCB:s lokaler och arbetet är främst förlagt på kvällstid, kl.17-21, men även andra tider kan förekomma,exempelvis kl. 9-15 och kl. 15-21. Mest förekommande är arbete måndag t.o.m. torsdag, men även arbete på helger kan vara aktuellt.
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarsfull, resultatinriktad och samhällsintresserad. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du som söker trivs i mötet med andra människor. Du är social, positiv och tillmötesgående samt kan anpassa dig efter olika personligheter och situationer. Vi ser att du har en god förmåga att följa de instruktioner som ges. Eftersom en del frågor kan upplevas som känsliga att svara på, är du bra på att förmedla en känsla av trygghet och att skapa förtroende.
För att vara aktuell för tjänsten krävs följande:
Gymnasieexamen som lägsta utbildningsnivå.
Minst ett års dokumenterad arbetslivserfarenhet.
God datorvana.
Flytande svenska i både tal och skrift.
God kommunikationsförmåga.
Tillgänglighet för minst 3 vardagspass per vecka
Full närvaro under en betald en och en halv dagsintroduktionsutbildning på plats i SCB:s lokaler i Örebro. Utbildningen äger rum under antigen vecka 8 (19 heldag och 23 halvdag februari) eller vecka 9 (23 heldag och 24 halvdag februari) ochär obligatorisk i sin helhet och utgörett krav för att få börja arbeta.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av intervjuarbete.
Tidigare erfarenhet av arbete i mellanmänskliga yrken såsom vård ochskola eller service och butik för att bara ange några exempel.
Högre tillgänglighet kommer att beaktas i rekryteringsprocessen.
Övrigt
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida där du laddar upp din ansökan. Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på rekrytering@miljonbemanning.se
Om Miljonbemanning
Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Därför präglas vår företagskultur av mångfald, respekt, värdighet och inte minst integritet.
Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa de rätta förutsättningarna för våra konsulter att realisera sina drömmar och för våra kundföretag att nå sina mål.
Vi letar där ingen annan letar; varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Miljonbemanning AB
(org.nr 556959-9318), http://www.miljonbemanning.se/ Arbetsplats
Miljonbemanning Kontakt
Rekryteringsavdelningen rekrytering@miljonbemanning.se Jobbnummer
9638395