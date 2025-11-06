Telefonintervjuare
2025-11-06
Vi söker: Telefonintervjuare med fokus på näringslivskontakter
Om rollen
Vi söker dig som tycker om att skapa kontakt med människor och bygga relationer. I rollen som telefonintervjuare kommer du att kontakta företag och organisationer inom näringslivet för att kartlägga deras kompetensbehov och framtida rekryteringsplaner.
Du kommer att genomföra strukturerade samtal med beslutsfattare och dokumentera svaren på ett noggrant och professionellt sätt. Arbetet sker på plats tillsammans med ett engagerat team som brinner för att skapa värdefulla kontakter mellan utbildning och arbetsliv.
Vi söker dig som
Är social, kommunikativ och trivs med att prata i telefon
Har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer
Är noggrann och strukturerad i ditt arbete
Har intresse för näringsliv, rekrytering och kompetensförsörjning
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av kundkontakt, försäljning, intervjuarbete eller liknande är ett krav
Vi erbjuder
Arbete på plats i en positiv och utvecklande miljö
En trygg anställning i ett stabilt bolag med framtidsfokus
Introduktion och stöd från erfarna kollegor
Möjlighet att bidra till viktiga samarbeten mellan utbildning och arbetsliv
Ansök genom att skicka CV och personligt brev till hr@gritacademy.se
. Ange vilken tjänstgöringsgrad du söker och ange referensen Telefonintervjuare 2025i din ansökan.
För mer information om tjänsten och rekryteringsprocessen är du välkommen att maila vår rekryteringsansvarig på hr@gritacademy.se
Vi gör ett löpande urval så vänta inte med att ansöka. Eftersom urval och intervjuer sker löpande kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Telefonintervjuare 2025".
