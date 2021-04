Telefonförsäljare sökes i Malmö! - Dogoodel AB - Butikssäljarjobb i Malmö

Jobba hos oss!Som medarbetare hos oss blir du en viktig del av ett kreativt och växande företag.DoGood EL följer devisen att bygga det företag vi själva alltid velat jobba på i form av en arbetsplats där medarbetare har roligt, inspireras och får utrymme att prova sina tankar och idéer.Vi älskar att vara i framkant och vill därför bidra till ett mer hållbart samhälle där vi som företag, medarbetare och samarbetspartner tar vårt ansvar. Genom miljömässigt, ekonomiskt och innovativt arbete hoppas vi inte bara kunna göra ett positivt avtryck i samhället utan även inspirera andra.Don't be different, be the change, DoGood2021-04-12Nu söker vi telefonförsäljare som är hungriga efter nya möjligheter och personlig utveckling. I rollen som telefonförsäljare ringer du tillsammans med dina kollegor nya framtida kunder. Som säljare hos oss sköter du hela säljprocessen själv hos kund.För den rätta personen så finns det också stora möjligheter att ta nästa kliv i karriären hos oss!Vi erbjuder:Stora karriärmöjligheter i en snabbt växande organisation.En arbetsplats med högt i tak där alla har lika värde.En sammanhållning med vårt härliga team där vi tillsammans är starkare.En lönemodell utan tak. (Fast+Provision)Flexibla arbetstider.Kontinuerlig utbildning för att bli ditt bästaTävlingar och aktiviteter, tillsammans med dina kollegor.Vi Söker dig som:Trivs med att möta nya människor och skapa relationer.Vill att utmana dig själv.Är tävlingsinriktad och driven.Kan jobba målmedvetet.Talar flytande svenska.Ser fram emot att höra ifrån dig!