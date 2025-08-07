Telefonadministratör (vikariat)
Varje dag bidrar Hyresgästföreningen, dess förtroendevalda, anställda och medlemmar till att förbättra boendet för människor. Det har vi gjort under många år, och vi vill fortsätta verka för hyresgästers intressen, rättigheter och möjligheter att påverka sitt boende också i framtiden.Är du vår nya telefonadministratör (vik) som gillar att prata i telefon?
Vi söker dig som är en nyfiken, pratglad och målinriktad administratör till enhet Medlemsutveckling Syd, Jönköping där ditt centrala arbetsverktyg är telefon.
Hyresgästföreningen är en demokratiskt uppbyggd värdegrundsbaserad och partipolitiskt obunden organisation med drygt 550 000 medlemmar, 10 000 förtroendevalda och 800 anställda. Föreningen är indelad i ett förbundskontor och nio regioner. Det ideella arbetet, kärnan i folkrörelsen bedrivs av föreningar i olika nivåer. Denna tjänst inbegriper fem regioner Sydost, Bäsk (BohusÄlvsborg-Skaraborg), västra Sverige, södra och norra Skåne där du har ett gränsöverskridande arbete gällande medlemsutveckling.
Just nu står Hyresgästföreningen, en av Sveriges största folkrörelser inför en stor och viktig satsning. Vi ska bli fler! År 2029 ska fler än 50 procent av Sveriges hyresgäster vara medlemmar hos oss och vi ska fördubbla antalet förtroendevalda och aktiva medlemmar till 22 000 personer. Därför söker vi även dig som känner ett engagemang och driv för detta viktiga mål eftersom även det är en central del i rollen som telefonadministratör inom TM-gruppen på enhet Medlemsutveckling syd.
Uppdraget
Huvuduppdraget är att vara en del i att öka vårt medlemsantal och skapa engagemang. Vår ambition är att bli fler förtroendevalda i våra regioner samt att bli fler medlemmar. Vi bearbetar varsamt befintliga medlemmar att stanna kvar så att vi ska lyckas nå våra högt ställda mål. Det är viktigt att du har ett stort driv och engagemang för arbetsuppgifterna. Kontakten med våra medlemmar sker via telefon och detta är huvudsysslan inom denna tjänst. Teamet arbetar från olika regioner vilket innebär att arbetet leds och fördelas huvudsakligen digitalt via teams. Tjänsten innefattar obligatorisk kontorsnärvaro på den region man tillhör, det finns möjlighet till distansarbete någon dag i veckan.
Rollen som telefonadministratör
I rollen som telefonadministratör kommer du att arbeta inom samtliga ovan nämnda regioner, där arbetsplatsen kommer att anpassas till vilken som är närmst den person som erbjuds tjänsten. Du som telefonadministratör har fokus på arbetet att
behålla medlemmar genom välkomst- och behållarsamtal, rekrytera nya medlemmar samt andra varierande uppdrag via telefon. Det är viktigt att du har en hög servicekänsla och alltid sätter medlemmarna i fokus. Vi samarbetar mycket med andra enheter för att tillsammans bidra till ökat engagemang ute i bostadsområdena. Du kommer delta i regionens lokalt arrangerade kampanjer.
Utbildning / Erfarenhet
- Har en avslutad gymnasial utbildning
- Har goda kunskaper i Office-paketet och att jobba med digitala verktyg
- Har god erfarenhet inom försäljning, gärna via telefon
- Förståelse för föreningsarbete
- Telefonvana
Dina personliga egenskaper är:
- Energisk och förtroendeingivande person
- Motiveras av tydligt uppsatta mål
- Eget driv och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter
- Flexibel, nyfiken och ödmjuk
- God kommunikationsförmåga och strukturerad
- God samarbetsförmåga
Det är viktigt att du delar Hyresgästföreningens värderingar och att dina åsikter vilar på en demokratisk grund. Det är viktigt att du talar och skriver obehindrat på svenska. Eftersom engelska förekommer i arbetet behöver du kunna tala och göra dig förstådd. Även arabiska är ett språk som förekommer i arbetet vilket gör att det är meriterande om du även behärskar det språket. Det är dock inget krav. Kvällsarbete kan förekomma. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet
Vi jobbar med kärnvärdena Nytta - Glöd - Förnyelse tillsammans med våra förtroendevalda, för att aktivt uppnå visionen "Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas" och eftersträvar en ökad mångfald för att spegla vår medlemskår.
Placeringsort: Jönköping (region Sydost)
Anställningsform: Tidsbegränsat vikariat på ett år med goda möjligheter till förlängning
Om du känner att detta skulle vara någonting för dig är du välkommen med din ansökan via vår hemsida senast den 5/9. Vi rekryterar löpande, tjänsten kan därför komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Ninni Elmoussaoui, gruppchef, tel. 0761-183872 mail: ninni.elmoussaoui@hyresgastforeningen.se
eller Henric Wedenberg, HR Partner, tel. 010-4591128. Fackliga företrädare; SACO; Joel Ahonen, tel. 010 - 4592178, Handels; Robin Dahlin Appelqvist, tel. 010 - 459 21 03
Hyresgästföreningen är indelad i nio regioner över hela landet. Arbetet och behoven kan se olika ut beroende på geografiskt område. Alla regioner samordnar de insatser som behövs för respektive distrikt och här finns all expertis samlad i form av jurister, förhandlare och verksamhetsutvecklare. Som organisation brinner vi för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad.
Region Sydost är en arbetsplats som sträcker sig över 52 kommuner och sex län. Vi har drygt 70 000 medlemmar och ca 100 anställda. Vi har ett antal kvalificerade yrkesgrupper och våra medarbetare jobbar självständigt med stort ansvar och får därför stora utvecklingsmöjligheter. Olika yrkesgrupper arbetar ofta tillsammans, samt även med förtroendevalda och i direkt kontakt med medlemmar. Det ställer krav på att anställda känner sig som en del av helheten i organisationen och förstår innebörden av att verka i en folkrörelse. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hyresgästföreningen Kontakt
Gruppchef
Ninni Elmoussaoui ninni.elmoussaoui@hyresgastforeningen.se Jobbnummer
